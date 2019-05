Kontaktné šošovky nie je vhodné nosiť stále, pripomína odborníčka

Lekári neodporúčajú s nimi plávať, chodiť na festivaly, stanovanie ani farmy. Ľudia by s nimi mali byť opatrní aj v exotike a na miestach so zníženými hygienickými možnosťami.

„Pred pätnástimi rokmi ľudia ešte rešpektovali názory očného lekára. Šošovky neboli jediným dioptrickým riešením. Predstavovali iba alternatívu korekcie videnia. Nosili ich pár hodín počas dňa, večer a cez víkendy si ich vybrali,“ opisuje očná lekárka a chirurgička Miriam Záhorcová. „Dnešný svet však má vysoké nároky na výkon a treba byť za každú cenu perfektný. Namiesto šesť až osem hodín denne ich pacienti v očiach nechávajú dvanásť až štrnásť hodín denne. Občas s nimi zaspia a nevyberú si ich ani počas víkendov. To môže spôsobiť katastrofu, v niektorých prípadoch aj oko natrvalo poškodiť,“ upozorňuje Záhorcová.

Za najvážnejší prečin považujú oční lekári nosenie kontaktných šošoviek bez pravidelnej lekárskej kontroly. Oftalmológovia upozorňujú, že človek, ktorý dlhodobo nosí kontaktné šošovky a s dioptrickými okuliarmi ich takmer vôbec nestrieda, by mal podstúpiť kontrolu zraku každé tri mesiace. Mnoho ľudí však na to zabúda a šošovky si kúpia aj bez poučenia o rizikách ich nosenia pri kúpe prvého balenia.

76 percent nositeľov kontaktných šošoviek s nimi pokojne skočí do vody alebo bazéna. „Práve pri vode a vo vlhkom prostredí prežívajú baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne a akantaméby. Pre nositeľov kontaktných šošoviek predstavujú výraznejšie riziko – oko pod kontaktnou šošovkou trpí nedostatkom výživy,“ vystríha očná lekárka. Pripomína, že rohovke chýba kyslík a baktéria sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie nalepí na oko a drobnými trhlinkami si ľahšie vytvorí prístupové cesty do ostatných štruktúr v oku. „Môže ho kontaminovať a vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi či zjazvením rohovky. Infekcia môže skončiť transplantáciou rohovky a v kritických prípadoch až slepotou,“ varuje Záhorcová.

Bezpečné podľa nej nie je ani sprchovanie sa so šošovkami. Pod tečúcou vodou možno šošovky kontaminovať podobným spôsobom ako vo wellness centre. Obľúbeným teritóriom nebezpečných mikroorganizmov sú aj farmy, stajne či chovné stanice. Opatrní by ľudia mali byť podľa lekárky aj na stanovaní, chate, na cestách do exotických krajín a všade tam, kde sú znížené hygienické podmienky. Na takéto situácie sú vhodné jednodňové kontaktné šošovky. Ráno si ich človek čistými rukami vloží do oka, večer ich vyberie a vyhodí.

Ak to zdravotný stav pacienta umožňuje, môže sa zbaviť okuliarov i šošoviek možno vďaka laserovej operácii očí, ktorou sa trvalo odstráni dioptrická chyba. „Iba chirurgovia, ktorí majú k dispozícii dve, ideálne všetky tri súčasné laserové metódy, dokážu pacientovi ušiť zákrok presne na mieru. Žiadna technika nie je univerzálne vhodná pre všetkých,“ dodáva Záhorcová.