Bugára mrzí, že slovenskí Maďari prišli o zástupcov v Európskom parlamente

Vo stanovisku k eurovoľbám na sociálnej sieti súčasne vyjadril nádej, že predstavitelia krajnej pravice nezískajú dosť mandátov na vytvorenie frakcie, ktorá by mala "skutočnú politickú váhu".

„Mrzí ma, že Maďari žijúci na Slovensku prišli o svojich zástupcov v EP, že bývalý europoslanec za Most-Híd József Nagy nemôže pokračovať v začatej práci v oblasti ochrany menšinových práv. Je to škoda, lebo niektoré veci za nás nikto iný neurobí,” uviedol Bugár. Poďakoval všetkým občanom, ktorí volili a pogratuloval tým, ktorí uspeli. “Čaká ich zložité volebné obdobie,„ dodal.

Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.