Pellegrini je rád, že sa nenaplnila hrozba veľmi nízkej účasti

Rovnako, že si priestor nevydobyli najmä protieurópske sily s plánom zničiť úspešný európsky projekt. Šéf kabinetu to skonštatoval v reakcii na neoficiálne výsledky.

„Som veľmi rád že, už doterajšie informácie naznačujú, že tieto dve hrozby sa nenaplnili. Účasť síce nelámala rekordy, no voliť prišlo podstatne viac ľudí ako naposledy. A to považujem za úspech. Rovnako ma teší aj to, že dôveru voličov dostali predovšetkým proeurópske politické sily, ktorých hlavným cieľom je udržanie Slovenska v spoločnom európskom dome,“ povedal Pellegrini.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.