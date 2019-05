Šimečka: Na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou

Je možné vyhrávať bez populizmu, či vyvolávania strachu a nenávisti. V reakcii na neoficiálne výsledky volieb do europarlamentu to uviedol kandidát na europoslanca Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS) na profile na sociálnej sieti.

„Urobíme všetko preto, aby sme boli vaším silným hlasom v Bruseli a prinášali Európu na Slovensko,“ uviedol Šimečka. Zároveň sa poďakoval ľuďom za podporu a za to, že prišli voliť.

Ľudia podľa PS ukázali, že chcú zmenu a záleží im na európskej orientácii krajiny. „Majú dosť osobných sporov a starého štýlu politiky. Naopak, ocenili, že sme sa spojili v mene vyššieho cieľa,“ reagovalo hnutie na sociálnej sieti.

Predseda Spolu Miroslav Beblavý na svojom profile poznamenal, že koalícia PS – Spolu urobí všetko preto, aby takto dopadli aj parlamentné voľby. Podľa neho si ľudia zaslúžia lepšiu vládu.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko - Spolu. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Odhady predpokladajú, že na Slovensku v eurovoľbách volilo okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent.

Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23.00 h. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.