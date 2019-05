Extravagantný fešák a oceňovaný hudobník Lenny Kravitz má 55 rokov

Leonard Albert Kravitz sa narodil 26. mája 1964 v New Yorku do rodiny televízneho producenta ukrajinsko-židovského pôvodu Sya Kravitza a bahamsko-americkej herečky Roxie Rokerovej, známej z amerického sitcomu The Jeffersons. Rodičia boli z umeleckej brandže, a tak Lenny trávil od malička mnoho času aj v spoločnosti vplyvných hudobníkov. Už ako malý chlapec sa začal učiť hrať na bicie nástroje a neskôr ho zlákala gitara.

V spálni Lennyho Kravitza, v jeho veľkom dome v centre Paríža, sa doteraz vyníma na stene fotografia v zlatom ráme z vystúpenia Jackson 5 na pódiu v Madison Square Garden. Bol to prvý koncert, ktorý Lenny navštívil. Práve táto pútavá show ho podnietila vydať sa za hudobnou kariérou.

V roku 1974 sa rodina presťahovala do Los Angeles, jeho matka Roxie tam totiž získala angažmán. Lenny Kravitz vtedy spieval v známom chlapčenskom zbore California Boys Chois. V meste anjelov sa adolescent zamiloval do rockovej hudby. Začal počúvať albumy kapiel Kiss, Led Zeppelin, The Who, Aerosmith, Pink Floyd či Jimmiho Hendrixa a práve tie asi najviac ovplyvnili jeho budúcu tvorbu. V 15-tich urobil svoje životné rozhodnutie. Rebel odišiel z domu a začal vystupovať pod menom Romeo Blue. Jeho tvorba bola v tom období silno ovplyvnená syntipopovou tvorbou Princa, ktorý bol jeho veľkým vzorom. Keď v roku 1982 zmaturoval, otec mu zaplatil nahrávanie jeho prvého dema. Lenny s ním obišiel niekoľko hudobných vydavateľstiev, no tým sa jeho hudba zdala málo černošská. Štúdium na Beverly Hills High Scholl ukončil Kravitz v roku 1982. O tri roky neskôr sa zoznámil s mladou herečkou Lisou Bonetovou, známou zo seriálu Show Billa Cosbyho. Práve kvôli jej účinkovaniu v tejto šou sa pár presťahoval do New Yorku a priviezol si aj svoju dvojročnú dcérku Zoe Isabellu. Kým Lisa nakrúcala seriál, Lenny pracoval na svojej kariére. Neskôr sa presunul do Európy.

Spevák sa netají láskou k mestu nad Seinou: „Zamiloval som sa do Paríža, keď som tam prvýkrát išiel. Bolo to v roku 1989 a práve som podpísal zmluvu s Virgin Records“.

V septembri toho istého roku vyšiel jeho debutový album Let Love Rule. Lennyho kariéra začala naberať na sile. V roku 1990 si ho dokonca vybrala Madonna, aby pre ňu produkoval skladbu Justify My Love. Medzi hviezdami vypukla vášnivá aféra, ktorá bola podľa médií aj hlavným dôvodom rozvodu s manželkou Lisou. Muzikant mal slabosť pre krásne ženy. Médiá spájali muzikantove meno i s Nicole Kidmanovou, Stellou McCartneyovou, Natalie Imbruglieovou, či Penelope Cruzovou.

V americkej hitparáde sa presadil Kravitz prvýkrát na konci júna 1991 s pesničkou It Ain't Over Til It's Over. Predaj hudobných nosičov Lennyho Kravitza sa zvyšoval neobyčajne rýchlo a k ich predaju prispievala aj ich popularita medzi hudobnými fajnšmekrami na stránkach www.youtube.com.

Veľký medzinárodný úspech, korunovaný ocenením Brit Awards prišiel s albumom Are You Gonna Go My Way. Za rovnomennú skladbu získal Lenny cenu MTV Music Awards.

Medzi poslucháčmi zarezonoval aj album nazvaný jednoducho 5, kde začal muzikant používať moderné digitálne zvuky a sample, oslovujúce i mladšiu generáciu. Skladby Fly Away, If You Can't Say No a I Belong To you kraľovali hitparádam v mnohých krajinách. Album sa dostal na výslnie a Kravitz dostal prvú zo štyroch ocenení Grammy za najlepší mužský rockový spevácky výkon. Ďalší album Greatest Hits bol výberom toho najlepšieho, čo za jedenásť rokov stvoril, a priniesol mu ďalšie ocenenie Grammy. Greatest Hits je podľa hudobnej kritiky jeho najúspešnejším albumom – na celom svete sa ho predalo viac ako osem miliónov kusov. Za bonusovú skladbu Again dostal svoje ďalšie Grammy. Rovnaký úspech zaznamenal aj s albumom s názvom Lenny. Nasledujúca vlna popularity dorazila s novým albumom It's Time For A Love Revolution.

Extravagantný muzikant pracoval na albume Raise Vibrations. Podľa jeho vyjadrení tvoril aj počas spánku na Bahamách. Keď sa prebudil uprostred noci a napadla ho nová lahodná pasáž skladby, zapísal si noty.

Lenny Kravitz si zahral tiež vo filmoch. V oceňovanej snímke Precious (2009) v réžii Lee Danielsa stvárnil zdravotníckeho pracovníka. Mladšia generácia divákov ho zase pozná z populárnej trilógie The Hunger Games (Hry o život,2012) v réžii Garya Rossa.

Na Slovensku sa predstavila hudobná hviezda prvýkrát v júni 2008. O rok neskôr, v júni 2009 si koncert Lenny Kravitza mohli vypočuť priaznivci speváka v Košiciach. Fanúšikovia výraznej hudobnej osobnosti isto zaznamenali fakt, že skladbu Believe In Me zremixovala slovenská skupina Veneer.