Viete, kde sú najbezpečnejšie sedadlá v rôznych dopravných prostriedkoch?

Keď si nastupujete ako spolujazdec alebo pasažier do auta, MHD, lietadla či vlaku, pravdepodobne zvažujete výber sedadla najmä na základe komfortu. Pri výbere miesta by ste však mali oveľa viac dbať na vašu bezpečnosť. Na základe viacerých výskumov a štatistických údajov odborníci uvádzajú, ktoré miesta sú v konkrétnych dopravných prostriedkoch najbezpečnejšie a ktorým by ste sa mali, naopak, vyhýbať.

Auto

Vo väčšine dopravných nehôd áut dochádza k najzávažnejším zraneniam u spolujazdca, ktorý sedí hneď vedľa vodiča. Je to spôsobené najmä tým, že pri nehode sa snaží vodič zrážke reflexívne vyhnúť, čo ohrozuje pasažiera sediaceho vedľa neho.

Naopak najbezpečnejšie je sedieť na zadnom sedadle za vodičom a prekvapivo aj na strednom sedadle vzadu, keďže táto časť vozidla je najmenej deformovaná pri čelnej zrážke.

Minibus a autobus

Rovnako ako v aute sú najviac ohrození pasažieri sediaci vedľa šoféra. Menej bezpečné sú aj sedadlá pri okne a dverách, keďže rozbité sklo môže spôsobiť zranenia.

Ak chcete pri výbere sedadla staviť na bezpečnosť, ak je to možné, sadnite si na sedadlo v protismere jazdy, ideálne za šoférom. V prípade prudkého zabrzdenia je menšia šanca, že vám trhnutie hlavy dozadu spôsobí vážnejšie zranenie krku - hlava sa totiž oprie o stenu za vami.

Trolejbus

Tiež sa vyhýbajte sedadlám, ktoré sú pri okne a dverách.

Bezpečné sedadlá sa nachádzajú na pravej strane stredovej uličky, keďže vozidlá jazdiace v opačnom smere idú po ľavej strane trolejbusu. Bezpečné sú tiež sedadlá v strede (ak také v trolejbuse sú) orientované v smere jazdy, prípadne už spomínané miesto v protismere jazdy hneď za vodičom.

Diaľkový autobus

Najmenej bezpečné sú sedadlá v prvých dvoch radoch vpredu, keďže autobus má veľké čelné sklo. Pozor by ste si však mali dať aj na sedadlá úplne vzadu. V prípade nárazu odzadu na nich dochádza k najvážnejším zraneniam. Stále platí, že rizikové sú aj sedadlá pri okne a dverách.

Najbezpečnejšie je sadnúť si na sedadlá uprostred autobusu, keďže sú najvzdialenejšie od prichádzajúcich vozidiel či už zozadu alebo spredu.

Vlak

Menej bezpečné sú sedadlá v smere jazdy vlaku, keďže počas jazdy sú pasažieri často nepripútaní a v prípade nehody majú pred sebou veľa voľného priestoru, do ktorého môžu spadnúť.

Bezpečnejšie je sedieť v strede vozňa a vyberať si vozne, ktoré sú čo najbližšie k stredu vlaku. K najväčším deformáciám dochádza na predných a zadných vozňoch vlaku, ktoré sa v prípade nehody zvyknú vykoľajiť.

Loď

Aj vyhliadková plavba sa môže zmeniť na drámu, keď je nepriaznivé počasie alebo priveľké vlny. V prípade dlhšieho pobytu na lodi by ste sa mali vyhýbať spodným kabínam, ktoré sa v prípade diery v lodi zaplavia ako prvé a je ťažšie sa z nich dostať von.

Naopak v prípade bezpečného výberu uprednostnite kabíny alebo miesta čo najbližšie k palube lode, keďže horná časť lode sa zaplaví ako posledná.

Lietadlo

V prípade lietadla sa názory odborníkov na bezpečnosť sedadiel rozchádzajú, ale je všeobecne známe, že za najmenej bezpečné sa považujú sedadlá v prvých radoch vpredu a najbezpečnejšie je sedieť v zadných radoch sedadiel.

Nech už sedíte kdekoľvek, v prípade akejkoľvek rizikovej situácie by ste sa mali riadiť bezpečnostnými predpismi, ktoré ste povinní pred jazdou ovládať a zachovať si chladnú hlavu. V prípade, že na výber máte, zvážte aj spomenuté rady odborníkov na bezpečnosť a vyberte si správne sedadlo.