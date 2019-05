Na STK už nepomôže ani prižmúrenie očí. Neprechádzajú tisíce áut, motoristi sú zúfalí

Od tohto týždňa sa na STK (stanice technickej kontroly) začali inštalovať nové kamerové systémy a opatrenia na efektívnejšie vykonávanie kontrol. V praxi to znamená, že tisíce starších áut neprechádza kontrolami s úspešným záverom, pričom nie je vôbec isté, či bude možné ich nedostatky odstrániť.

Nové kamery a dôslednejšie kontroly

Iba tento týždeň neprešlo technickými a emisnými kontrolami tisíce áut slovenských motoristov naprieč celou krajinou. Problémom sú aj termíny na kontroly, motoristi hlásia, že im stanice technickej kontroly nie sú schopné výjsť v ústrety a spraviť kontrolu včas. Dôvodom je, že Ministerstvo dopravy prinútilo technikov robiť prácu dôslednejšie, čo má vplyv nielen na počet neúspešných vozidiel, ale aj čas vykonávania jednej kontroly.

Ministerstvo ako reakciu na túto skutočnosť zmenil termín notifikačnej SMS, ktorá prichádza motoristom pred koncom platnosti ich TK/EK. Po novom vám esemeska príde už 60 dní pred koncom platnosti kontrol.

Podľa vyjadrenia hovorkyne Ministerstva dopravy pre TV Markíza malo zavedenie druhej generácie monitorovacieho záznamového systému a nové metodické pravidlá za dôsledok aj to, že s niektorými technikmi STK bol rozviazaný pracovný pomer. Skrátka dostali výpoveď po tom, čo nerobili dosť dôsledné kontroly alebo brali úplatky.

Problémy ale hlásia aj stanice technických kontrol, pretože pracovníci im v dôsledku náročných školení novej metodiky dávajú výpoveď iniciatívne. Všeobecne majú stanice problém so zvládnutím prechodu na nový spôsob fungovania.

Dovedna je na staniciach technickej kontroly o šesť kamier naviac.

Neprechádzajú tisíce áut denne

Na problémy bežných ľudí na STK upozornila aj stránka Saturday Danubia Meeting, na ktorej sa motoristi podelili o svoje „zážitky“ z novej technickej a emisnej kontroly. Podľa ich skúsenosti nepomôžu ani na Slovensku tak časté úplatky vo výške 20 až 50 eur, ktoré sa zvyknú dávať priamo technikom za to, že prižmúria oči alebo obídu niektorú zo skúšok.

Neoverené správy uvádzajú aj to, že vylepšenými emisnými kontrolami majú problém prejsť aj novšie autá s naftovým motorom, teda sa problém netýka len tých 10-ročných a starších.

Problémom sa neukazuje ani tak dôslednosť pracovníkov technickej kontroly, ako skôr tej emisnej. Staršie vozidlá, predovšetkým s naftovým motorom, dnes už prakticky nemajú šancu prejsť skúškami úspešne a po kontrole dostávajú označenie zako dočasne nespôsobilé. Na slovenských cestách jazdí veľké množstvo automobilov na naftový pohon bez filtra pevných častíc, mnohé majú zámerne zaslepené EGR a filtre pevných častíc odstránené. Údajne z dôvodu šetrenia financií pri servise a pre zvýšenie výkonu motora.

Ako vylepšiť výsledky staršieho dízlu pri emisnej kontrole?

Staršie vozidlá s naftových motorom bez filtra pevných častíc (alebo tie nelegálne upravené) stále majú šancu, že sa výsledkoch emisných skúšok neukážu červené čísla - hoci po novom veľmi malú. Pred kontrolou je vhodné pri tankovaní pridať do palivovej nádrže primerané množstvo aditív a poriadne auto prevetrať na diaľnici jazdou vo vyšších otáčkach motora. Vtedy by sa mal výfukový systém lepšie zbaviť nečistôt, ktoré zvykne pri emisnej kontrole zachytiť merací prístroj a vyhodnotiť ich ako vysokú produkciu spalín.

Samozrejme, pokiaľ je motor vášho auta v technicky zlom stave a dymí na čierno už pri miernej záťaži, vaša šanca úspešne prejsť skúškami je priam mizivá.

Ak vozidlo na prvýkrát neprejde technickou a emisnou kontrolou, technik vystaví dokument o dočasnej nespôsobilosti vozidla na prevádzku a do vymedzenej lehoty musí majiteľ závady odstrániť . Po tejto lehote a neabsolvovaní úspešných kontrol vozidlo stráca spôsobilosť na prevádzku.

Čo ak nestihnem prísť na STK včas?

Ak nestihnete, zabudnete alebo vedome nevykonáte na svojom vozidle povinné servisno-technické a emisné kontroly, príde vám domov pokuta vo výške 165 € za každú z nich. Dokopy nezanedbateľných 330 €. Kto zaplatí pokutu do 15 dní, má dvojtretinovú zľavu. Motoristi tak zaplatia 55, respektíve 110 eur.

Zbytočné chyby

Jednou z najčastejšie sa opakovaných príčin neabsolvovania TK je nepredloženie osvedčenia o evidencii časť II (po starom veľký technický preukaz). Bez neho jednoducho prehliadku nie je možné vykonať. Vodiči si ho často zabúdajú, pýtajú sa, či je možné absolvovať TK iba s malým osvedčením, čo celý systém iba zbytočne zdržuje.

Šoféri na STK tiež chodia občas s nezapísanými zmenami a zväčša to na technikov hrajú na nevedomosť. Predovšetkým pneumatiky s iným rozmerom alebo čelné ochranné rámy sú dôvody, pre ktoré auto bez zápisu do technického preukazu jednoducho nemôže byť spôsobilé.

Za dôvod nesplnenia podmienok technickej kontroly sa ale považujú aj často opakované chyby s nečitateľným alebo inak výraznejšie poškodeným EČV, nefungujúce alebo vypálené žiarovky svetlometov či nefunkčným nastavením výšky svetiel.

Chyby, o ktorých možno neviete

Sú však aj také vady, o ktorých majiteľ auta nemusí vedieť. „Stretávame sa napríklad s nezhodnými pneumatikami na jednej náprave, pneumatikami s nižším rýchlostným indexom než je zapísaný v TP, nalepenými neschválenými fóliami na predných sklách, nefunkčným sťahovaním okien či poškodeným výrobným štítkom alebo so skorodovaným vyrazeným VIN číslom,“ dodáva Národná asociácia STK. Technická prehliadka obyčajne trvá 20 až 40 minút a pozostáva z viacerých stanovíšť, na ktorých sa kontroluje takmer všetko, a teda aj to, o čom si väčšina majiteľov automobilov myslí, že sa nekontroluje. „Je preto priam zbytočné prísť a dúfať, že si technik nevšimne chybu práve na vašom vozidle. Odporúčame preto pred absolvovaním technickej kontroly skontrolovať všetko, čo sa skontrolovať dá, urobiť prípadné dodatočné zápisy do TP a nezabudnúť si osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). Potom vás už skutočne nemá čo prekvapiť,“ uzavrel P. Hulman.