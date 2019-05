Matečná: Boľačkou poľnohospodárov a podnikov je nedostatok mladých ľudí

Boľačkou slovenských poľnohospodárov a podnikov je nedostatok mladých ľudí. Lákadlom pre nich môže byť moderná technika a technológia. Počas Dňa poľa zameraného na krmoviny to vo štvrtok v Liptovskom Ondreji v okrese Liptovský Mikuláš povedala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).

„Inovácie do vývoja poľnohospodárskej techniky sú niekoľkonásobne vyššie a efektívnejšie ako možnože do automobilového priemyslu. Málokto si to uvedomuje. Práve na techniku a technológiu môžu poľnohospodári nalákať mladých ľudí, aby sa poľnohospodárstvo pre nich stalo zaujímavým segmentom, pre ktorý tu nechajú srdce a život,“ uviedla Matečná.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho poukázal na to, že precízne poľnohospodárstvo v spolupráci s modernou technikou môže šetriť životné prostredie. „Štruktúra poľnohospodárstva, ktorú na Slovensku momentálne máme, je to, čo môže do budúcna šetriť životné prostredie. Tento deň je zameraný na krmoviny a modernú techniku. Teším sa, že aj takýmto spôsobom chceme ukazovať, že poľnohospodárstvo už nie je to, čo to bolo pred tridsiatimi rokmi. Je plné nových technológií a inovácií,“ skonštatoval.

Poľnohospodár sa podľa neho už dnes nezaobíde bez moderných technológií a inovácií. „Aby sme takéto investície mohli mať, na to slúžia aj európske peniaze a národné podpory,“ dodal.

Ministerka pripomenula, že Slovensko má historicky malé a veľké farmy. Použitie novej modernej techniky a technológie má podľa nej obrovskú komparatívnu výhodu oproti malým farmám. „Nezatracujeme malé farmy, práve naopak. Malé farmy sú tými, ktoré diverzifikujú naše poľnohospodárstvo. Ale veľké a stredné farmy sú tie, kde túto techniku a technológiu na precízne poľnohospodárstvo vieme využiť. Tieto veľké moderné stroje si, samozrejme, nekúpi malý poľnohospodár, lebo sú drahé. Ale veľký poľnohospodár s veľkou výrobou má väčšie množstvo zdrojov a je menej rizikový pre banky. Vie si zabezpečiť zdroje na nákup tejto techniky, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, má menší tlak na zhutňovanie pôdy a zabraňuje erózii,“ zdôraznila Matečná.

Podľa prezidenta Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR - Agrion Petra Matejoviča autonómne stroje a traktory, ktoré budú jazdiť po poli samy, už nie sú hudbou ďalekej budúcnosti. „Možno by niekto povedal, na čo potom hovoríme o vzdelávaní, no niekto bude musieť tie traktory naprogramovať a diaľkovo ich sledovať. Niekto ich bude musieť aj opraviť a spustiť do prevádzky. To práve potrebujeme,“ uviedol Matejovič s tým, že sa snažia spolupracovať so školstvom a pomáhať pri vzdelávaní.