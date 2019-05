Video: Pes otvoril ňufákom škatuľu. Z tohto prekvapenia takmer zošalel

Príchod nového člena rodiny je vždy vzrušujúca udalosť, či už ide o bábätko alebo aj o šteniatko. Nikto si ho však nedokáže tak veľmi užiť, ako psy. Gillian sa na sociálnej sieti podelila o zábery jej psíka, ktorého čakalo v škatuli prekvapenie.

Gillian nechala jej psa, nech si balíček otvorí sám a z jeho reakcie môžeme s istotou povedať, že sa jeho obsahu rozhodne potešil. Ako zachytávajú zábery, ktoré majú viac ako 15 miliónov zhliadnutí, jej pes sa začal okolo škatule šantiť a bláznivo vrtel chvostom, akoby to bol jeho najlepší deň v živote. Z týchto dvoch chlpáčov určite budú najlepší kamaráti.

Video: Reakcia psa na prekvapenie vám vyčaruje úsmev na tvári

So we got my dog a puppy today and this was her reaction... pic.twitter.com/bMwcywAuAv