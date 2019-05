POLÍCIA: Mimoriadne pátranie po strelcovi na úteku, je ozbrojený a nebezpečný

Polícia vyhlásila pátranie po mužovi, ktorý dnes strieľal v Bratislave. Ako informuje polícia na svojej facebookovej stránke, 43-ročný Dušan Jakubík z Bratislavy - Petržalky je na úteku a je ozbrojený. "Všetky informácie o pohybe uvedenej osoby žiadame oznámiť na číslo 158," uvádza polícia.

MIMORIADNE PÁTRANIE: STREĽBA V BRATISLAVE, NEBEZPEČNÝ A OZBROJENÝ MUŽ DUŠAN JAKUBÍK Zdieľajte a... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Wednesday, May 22, 2019

Na Holíčskej ulici došlo dnes krátko pred 16.00 k streľbe, pri ktorej bol zranený muž. Do nemocnice bol privezený popoludní so strelným poranením hrudníka v kritickom stave. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

„Pacient je aktuálne v kritickom stave, bol uvedený do umelého spánku. Momentálne sú mu realizované všetky potrebné vyšetrenia, ktorými môžu naši lekári vylúčiť iné poranenia,“ spresnila hovorkyňa.

„Policajti na mieste vykonávajú všetky potrebné neodkladné a neopakovateľné úkony a vzhľadom k tomu, aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné v tejto chvíli poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.