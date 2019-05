Lekári varujú pred epidémiou chronickej obličkovej choroby, títo ľudia sú najviac ohrození

Pri chronickom ochorení obličiek (CKD - angl. Chronic Kidney Disease) sa postupne zhoršuje funkcia obličiek. Tento párový orgán filtruje nebezpečné látky a odpadové produkty z krvi. Pri poškodení obličiek sa tieto produkty hromadia v tele a spôsobujú ochorenia.

Ľudia s CKD môžu mať vysoký krvný tlak, anémiu, slabé kosti a poškodenie nervov. Zlyhanie obličiek zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Tieto komplikácie sa môžu vyskytovať pomaly počas dlhého obdobia.

Nájdenie potenciálnych príčin epidémie

Bežné príčiny zahŕňajú diabetes a vysoký krvný tlak, ktoré sú zodpovedné až za dve tretiny prípadov. Včasná diagnostika a liečba môže zabrániť mnohým komplikáciám. V poslednej dobe sa však toto ochorenie začalo šíriť u ľudí, ktorí pracujú v horúcich klimatických podmienkach.

Výskumní pracovníci z University of Colorado Anschutz zistili, že poľnohospodári, farmári, baníci aj ľudia, ktorí pracujú na plantážach s cukrovou trstinou, bavlnou a kukuricou, sú náchylnejší na rozvoj obličkovej choroby.

Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise New England Journal of Medicine. Výskumníci sa domnievajú, že vysoké teploty, spôsobené klimatickými zmenami, a pesticídy, ako napríklad glyfosát, by mohli hrať úlohu v tejto epidémii.

Poľnohospodári na Srí Lanke vystavení glyfosátu vykazovali vysoké riziko CKD. Výskumníci tiež skúmali ťažké kovy, ako je olovo a kadmium, ktoré sú bežnými vinníkmi poškodenia obličiek na Srí Lanke a v Strednej Amerike. Ako priblížil spoluautor štúdie Richard Johnson, z Lekárskej fakulty University of Colorado:

"Niektoré pesticídy sú nefrotoxické a mohli by kontaminovať zásoby vody. V skutočnosti existujú štúdie, ktoré dokazujú, že epidémia na Srí Lanke je najväčšia v oblastiach, kde sú plytké studne, v ktorých by sa mohli koncentrovať toxíny."

Ďalšie možné príčiny zahŕňajú infekčné ochorenia, ktoré môžu postihnúť obličky, ako je napríklad hantavírus a leptospiróza, a genetické faktory. Podľa vedcov sú vinníkmi aj vystavenie teplu, ťažká práca a pretrvávajúca dehydratácia.

Epidémia sa rýchlo šíri

Táto choroba sa rýchlo šíri medzi pracovníkmi na vidieku. Autor štúdie Lee Newman poznamenáva, že "toto nie je obvyklé ochorenie obličiek [pretože] nie je spôsobené vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou."

„Podľa môjho názoru majú v tejto epidémii význam klimatické zmeny,“ hovorí Johnson. Keď hovoríme o prevalencii choroby medzi vidieckymi pracovníkmi, Johnson dodáva: "Sú to ľudia, ktorí živia planétu. [...] Ak klimatické zmeny budú takto pokračovať, kto nás nakŕmi?"

Výsledky novej štúdie naznačujú, že príčinou tejto epidémie chronického obličkového ochorenia môže byť kombinácia klimatických zmien, toxínov a infekcií. Newman a Johnson sa domnievajú, že inštitúcie musia prijať opatrenia, aby zabránili epidémii tým, že zabezpečia, aby pracovníci mali riadne prestávky, zostali hydratovaní a trávili čas mimo slnka.