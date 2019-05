Opozičná SaS navrhuje zmeny, ktoré by mali zjednodušiť označovanie potravín v EÚ

Všetky prídavné látky v súčasnosti označované písmenom E a príslušným číslom chce strana SaS roztriediť podľa vplyvu na ľudský organizmus do štyroch skupín označených písmenami A, B, C a D. Novinárov o tom v stredu informovalo na tlačovej konferencii vedenie strany.

Podľa líderky strany pre poľnohospodárstvo Jarmily Halgašovej je v súčasnosti Európsky úrad pre bezpečnosť potravín preťažený a nedokáže prehodnotiť vplyv všetkých používaných prídavných látok na ľudské zdravie. Roztriedenie by pomohlo spotrebiteľovi v orientácii a mohol by ľahšie rozlíšiť napríklad vitamín C od potenciálne karcinogénnych látok.

Kandidát za SaS do europarlamentu Miroslav Žiak spresnil, že do skupiny A by mali patriť všetky látky bez rizika alebo prospešné ľudskému organizmu. Do skupiny B by patrili látky bez vplyvu na organizmus, do C by zaradil látky, ktoré môžu mať pri zvýšenej konzumácii negatívne vplyvy na zdravie a do skupiny D všetky rizikové alebo doteraz neprehodnotené látky.

SaS vie, že zmena pravidiel je beh na dlhé trate, no podľa jej predsedu Richarda Sulíka sú oblasti, v ktorých aj jednotliví poslanci môžu niektoré veci zmeniť. „Z pozície europoslanca sa dá docieliť mnoho,“ povedal Sulík, ktorý ako príklad uviedol zmeny v smernici o obmedzení legálnej držby zbraní.

Podľa Žiaka je dôležité, aby sa diskusiou a zmenou označovania prídavných látok vytvoril tlak na potravinárske firmy, aby nepoužívali neprehodnotené alebo problematické látky.