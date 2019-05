Matečná: Prijatím smernice odzvonilo dvojakej kvalite potravín

Prijatím európskej modernizačnej smernice v apríli 2019 odzvonilo dvojakej kvalite potravín, ktorá je definovaná ako klamlivá obchodná praktika. Povedala to v stredu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) s tým, že krajina ako SR dokáže v Európskej únii (EÚ) ovplyvniť veľké veci.

„Sú dva roky na to, aby sme smernicu o potravinových a nepotravinových produktoch transponovali a vyhodnotili,“ povedala ministerka s tým, že členské krajiny testujú na základe celoeurópskej metodiky vyše 70 produktov. K jej implementácii do legislatívy uviedla, že sa to udeje novelou zákona o neprimeraných obchodných podmienkach v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

Zdôraznila, že prijatie smernice je víťazstvom spotrebiteľov zo strednej a východnej Európy a podľa dokumentu je možné udeliť sankcie až do 4 % z obratu. V súvislosti s tým, že smernica povoľuje výnimky, povedala, že každá výnimka musí byť označená na obale. Výnimku dostanú produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z predpisov krajín. „Rakúsko chcelo dvojakú kvalitu zo smernice stiahnuť,“ pripomenula šéfka agrorezortu postoj Viedne počas rakúskeho predsedníctva k tejto téme.

Za vážny problém považuje správanie sa distribútorov nadnárodných výrobcov potravín, ktorí nedovoľujú ich cezhraničný nákup. „Vyzývam preto podnikateľov v hotelierstve či reštauráciách, aby v súlade s novým zákonom o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode s potravinami podávali podnety, aj anonymné, na výrobcov, predajcov, keď im odmietnu predať kvalitnejší výrobok,“ povedala šéfka agrorezortu.

EÚ čelí aj útokom na kvalitu a bezpečnosť potravín zvonka. „Nechceme, aby sa k nám dovážali potraviny nižších štandardov, alebo dokonca produkty, ktoré ohrozujú naše zdravie,“ konštatovala. Ako príklady uviedla import pokazeného brazílskeho mäsa či karcinogénne oleje z Ukrajiny. Problémom pre európskych potravinárov je neštandardne lacný cukor z Indie, ktorý je pestovaný v neekologických podmienkach.

„Iniciatíva Slovenska a SNS dokázala zastaviť dvojakú kvalitu potravín a presadiť zákaz nekalých obchodných praktík,“ konštatovala ministerka Matečná a zároveň vyzvala občanov na aktívnu účasť na blížiacich sa voľbách do europarlamentu a aby volili tých, ktorí skutočne bojujú za slovenského spotrebiteľa.

„SNS spolu s ministerstvom pôdohospodárstva urobila za tri roky opatrenia, ako ústavná ochrana pôdy, projekt zelenej nafty, avizované zníženie DPH na potraviny či 50 % slovenských produktov na letákoch,“ uviedla členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová (SNS). „Prijatím európskej modernizačnej smernice slovenský občan prestal byť druhotriednym spotrebiteľom,“ konštatovala poslankyňa s tým, že téma dvojakej kvality potravín sa riešila aj v Európskom parlamente.

V tejto súvislosti povedala, že europoslancovi a predsedovi opozičnej SaS Richardovi Sulíkovi sú nadnárodné korporácie také blízke, že dokázal v europarlamente lobovať tak, že poškodil slovenského obchodníka a poľnohospodára. Za „zázrak“ označila, že strana SaS, ktorá odmietala riešiť dvojakú kvalitu potravín, si zrazu „prihrieva polievočku“ pri tejto téme. Ďalšími „zázrakmi“ podľa nej sú, že opozičná strana OĽaNO pritakáva, že nekalé obchodné praktiky existujú a treba proti nim bojovať, a ani strane ĽSNS v princípe neprekáža EÚ.

Položila otázku, ako sa zhostili slovenskí europoslanci za 15 rokov témy dvojakej kvality potravín a čo urobili, aby ju vyriešili. Ako príklad uviedla europoslankyňu Moniku Beňovú (Smer-SD), ktorá mala možnosť sa s vtedajším šéfom agrorezortu Ľubomírom Jahnátkom (Smer-SD) dvojakou kvalitou potravín zaoberať. Za komické považuje, že europoslanci Sulík a Beňová sa začali predbiehať v tom, čo oni v tejto veci urobili. „Je zarážajúce práve to, že na rokovaní o tejto téme títo poslanci nielenže nevystúpili, ale oni sa na tomto rokovaní podľa mojich záznamov nezúčastnili,“ skonštatovala poslankyňa Antošová.