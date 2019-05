Kmotrík: Nikdy som sa netajil svojim záujmom investovať do bratislavskej vody

Nikdy som sa netajil svojím záujmom investovať do „bratislavskej vody“, ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj. Vyhlásil to podnikateľ Ivan Kmotrík, ktorý prostredníctvom svoje firmy Grafobal Group development nadobudol v pondelok (20. 5.) 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou firmou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).

Nový minoritný vlastník akcií v Infra Services deklaruje, že jeho prioritou je stabilizácia manažmentu spoločnosti a investície do modernizácie a rozširovania vodovodov a kanalizácie. Hovorca skupiny Grafobal Group, do ktorého patrí aj Grafobal Group development, Peter Kresánek TASR informoval, že nadväzujú na dlhodobé skúsenosti z oblasti infraštruktúrnych investícií v minulosti, ktorými je napríklad úspešné manažovanie dcérskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky GGE.

„Naša dcérska spoločnosť Grafobal Group development sa dohodla na kúpe akcií so spoločnosťou Hedin (kde je vedený ako akcionár Peter Ďurček, pozn. TASR) dňa 20. mája. Hodnota transakcie nebude zverejnená,“ podotkol hovorca. Dôvodom akvizície je podľa jeho slov vízia zlepšenia služieb pre bratislavské vodárne a ďalších klientov spoločnosti Infra Services.

„Súčasný stav kanalizácie a vodovodov v Bratislave a jej okolí nie je vyhovujúci, pretože investície do ich modernizácie a rozširovanie boli mizivé. Veď každý z nás vie o haváriách spôsobených starými potrubiami, ktoré je treba nutne vymeniť a rozšíriť. Zároveň ponúkame vysoko odborný manažment so skúsenosťami v oblasti infraštruktúry,“ povedal predseda predstavenstva a majiteľ skupiny Grafobal Group Ivan Kmotrík. Ako tvrdí, nikdy sa netajil svojím záujmom investovať do „bratislavskej vody“, ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj. Rokovania, ktoré vyústili do vzájomnej dohody, trvali podľa neho niekoľko týždňov.

Grafobal Group development deklaruje pripravenosť rokovať s vedením hlavného mesta a vedením BVS o vzájomných obchodných vzťahoch. Spoločnosť tvrdí, že s cieľom „poskytnúť obyvateľom západného Slovenska čo najkvalitnejší servis vodovodov a kanalizácie, ktoré každodenne používajú“. „Uvedomujeme si, že bratislavské vodárne dlhodobo trpia investičným dlhom, čo bolo jedným z našich dôvodov pre túto akvizíciu. Radi by sme sa podieľali na ich modernizácii a rozširovaní,“ podotkol Kresánek.

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Inštaluje vodomery, armatúry, vodné šachty či kanalizačné siete. Je developerom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Jej kľúčovým partnerom je BVS, ktorá dodáva pitnú vodu viac než 700.000 domácnostiam v hlavnom meste a ďalším mestám a obciam na západnom Slovensku. Spoločnosť Infra Services k 31. decembru 2017 zamestnávala 336 osôb, dosiahla obrat 41 miliónov eur a zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) 2,8 milióna eur.