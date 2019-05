Sociálne balíčky koalície sú populizmus, zhodli sa Beblavý a Kollár

V nedeľnej relácii V politike na TA3 sa na tom zhodli poslanci Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a Miroslav Beblavý (nezaradený). Obaja si myslia, že v sociálnej oblasti treba riešiť napríklad dlhodobú starostlivosť o seniorov.

Kollár povedal, že zatiaľ nevedia, o aké konkrétne opatrenia pôjde. „Z toho, čo som počul napríklad od Andreja Danka, som sa dozvedel, že by to stálo tento štát 1,35 miliardy,“ dodal kriticky aj vzhľadom na vyrovnaný rozpočet. Negatívne hodnotil napríklad príspevok na školské pomôcky pre prvákov, pretože je to podľa neho jednorazové opatrenie a čistý populizmus. „Zahlasujeme za niektoré vybraté veci, ktoré sú správne,“ podotkol. Zároveň však vylúčil spoluprácu so Smerom-SD po parlamentných voľbách.

Beblavý kritizoval viaceré z opatrení, medzi nimi napríklad rodičovský príspevok, ktorý sa mal podľa jeho názoru vyvíjať spolu s minimálnou mzdou. „Je to brutálny klamúci populizmus a ja verím, že naň ľudia neskočia,“ povedal. Potrebné je podľa neho hovoriť o prioritách štátu, pretože sa nedajú podporiť naraz všetky oblasti. Zdôraznil, že nemožno rozbiť verejné financie.