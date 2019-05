Rondel v Žiline bude sčasti zatvorený, z jednej časti má byť závažne poškodený

„Pri základnej obhliadke statikmi je podozrenie, že došlo k pomerne závažnému poškodeniu jednej časti Rondla, či už oporných stĺpov alebo aj ten nosnej časti,“ opísal Fiabáne.

Rondel je kľúčovým dopravným uzlom a v nedeľu je na ňom podľa neho doprava sčasti vylúčená. „Preto by som chcel poprosiť Žilinčanov, aby ten stav rešpektovali a radšej zvolili inú náhradnú cestu pri presune z jednej časti mesta do druhej. V súčasnosti pripravujeme veľmi rýchlo dopravné značenie na základe projektu dopravného inžiniera tak, aby sme sa pripravili na zajtrajšiu (20.5.) dopravnú situáciu,“ priblížil.

Dopravné značenie bude podľa primátora upozorňovať na situáciu na Rondeli, ten bude aj v pondelok sčasti uzatvorený. „Ide predovšetkým o zjazd z Rondla smerom na Bytčicu, preto bude aj príjazd z Hájika inak riešený,“ priblížil.

Dopravné značenie majú inštalovať ešte v nedeľu popoludní a večer. „Dopravný podnik mesta Žilina, ktorých sa to bezprostredne dotýka, zabezpečuje presun trolejbusov, keďže máme problém kvôli obmedzeniam na Rondli presunúť prirodzenou cestou trolejbusy do zvyšnej časti mesta. V nedeľu sa trolejbusy presúvajú náhradnými trasami alebo ťahaním do zvyšnej časti mesta, aby boli zajtra k dispozícii. Pri trolejbusoch 6 a 7 je zabezpečená náhradná doprava, v prípade linky 16 je zabezpečená kyvadlová doprava,“ ozrejmil Fiabáne.

Požiar podľa neho obmedzil i železničnú dopravu, v nedeľu prevádzkujú železnice dopravu na úseku Rajec - Bytčica, pričom v Bytčici je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Všetky informácie o dopravných obmedzeniach zverejnilo mesto a dopravný podnik na svojich internetových stránkach a sociálnej sieti. Samospráva tiež komunikuje so Slovenskou správou ciest, aby urýchlili rekonštrukčné práce na vozovkách pod Rondlom.

„Robíme všetko preto, aby sme minimalizovali dopady tejto vážnej situácie. To, ako dlho to bude trvať, bude závisieť od statického posúdenia rozsahu škôd. Až vtedy budeme vedieť povedať, čo naše mesto ďalej čaká,“ skonštatoval Fiabáne.

Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto Žilina v nedeľu o 9.00 h. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina - Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere Rondla. Na mieste zasahovalo takmer 20 hasičov zo Žiliny a Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Situáciou sa zaoberá i expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiaru z Ministerstva vnútra SR, nakoľko škodu predbežne vyčíslili na viac ako 200.000 eur.

Požiar vyšetruje polícia. Stanica Žilina - Záriečie, ktorú prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique, prišla kvôli požiaru o divadelnú sálu. „Veľmi nás to mrzí, v noci zhorela S2. Príčiny nepoznáme, ale nevyzerá to, že začalo horieť zvnútra,“ uviedlo na stránke Stanice Žilina - Záriečie na sociálnej sieti.