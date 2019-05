Slováci veria, že im Nemci pomôžu, Ramsay si duel nepozrie

Stretnutie A-skupiny MS v Košiciach môže definitívne rozhodnúť o tom, či sa zverenci trénera Craiga Ramsayho prebojujú do štvrťfinále domácich majstrovstiev sveta. Väčšina hráčov sa chystala duel sledovať, či už priamo z tribúny alebo v televízii, samotný kouč však nie: "Určite si to za mňa pozrie niekto iný a povie mi, ako sa to skončilo."

Slováci potrebovali na postup, aby Američania vo svojich zostávajúcich dvoch dueloch s Nemeckom a v zámorskom derby s Kanadou nezískali viac než jeden bod. V takom prípade a za predpokladu, že Ramsayho zverenci budú vo svojom poslednom zápase s Dánskom bodovať naplno, by mali s USA rovnaký počet 12 bodov, no lepší vzájomný zápas a išli by do štvrťfinále.

„Ja som to mal zmapované veľmi dobre už pred naším zápasom s Veľkou Britániou. Budeme držať palce Nemcom. Veľmi si želám, aby to hokejový osud zariadil v náš prospech. Ja by som si chcel ten nemecký zápas pozrieť, no uvidíme, aký budeme mať program. V nedeľu musíme byť nemeckí fanúšikovia,“ vyhlásil útočník Adam Liška.

Aj Michal Krištof dúfal, že Nemci pomôžu Slovákom: „Uvidíme, ako to dopadne. Budeme fandiť Nemcom, ale čo sa má stať, sa stane. Dúfam, že proti Dánom to nebude náš posledný zápas na turnaji. Nálada v tíme je celkom dobrá. Máme dva dni voľna, musíme zregenerovať a pripraviť sa na posledný duel v skupine.“

