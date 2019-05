Bondrov gólový pozdrav babke do neba: "Som hrdý, že tu môžem byť"

Premiérový zásah venoval najmä svojej babičke.

„Som veľmi rád, že som mohol dať tento gól. Chcem ho venovať svojej babke, ktorá pred mesiacom zomrela. Na striedačke som si stihol aj poplakať. Navyše, aj mama má dneska 50-tku, tak dostala takýto darček,“ povedal Bondra.

Dvadsaťšesťročný krídelník pritom ráno ani nevedel, že nastúpi, o svojom premiérovom štarte v Košiciach sa dozvedel až pred zápasom. „Môj štart bol otázny, ale napokon som nastúpil a teším sa. Atmosféra bola super, zažil som ju na tribúne, teraz aj na ľade. Aj Briti mali silné mužstvo, takže som rád, že sme zvíťazili.“

Bondra figuroval v reprezentačnom kádri takmer od začiatku prípravy na MS, dostal sa aj do záverečnej nominácie, no na svoj štart čakal až do šiesteho skupinového zápasu na MS. „V hokeji je veľmi dôležitá mentálna stránka, musel som to nejako zvládnuť. Aj keby som nedostal túto šancu, som veľmi rád a veľmi hrdý, že som tu a môžem byť s chalanmi. Máme skvelú partiu,“ dodal.

Najlepšie momenty zápasu