Slovensko nedalo Veľkej Británií šancu a získalo cenné 3 body

Už v 2. minúte sa dostali do dvojgólového vedenia a po celý zápas mali hru vo svojej réžii. Do streleckej listiny sa zapísalo sedem hráčov, vrátane už 5-gólového Matúša Sukeľa. V tabuľke A-skupiny majú 9 bodov a naďalej živia šancu na postup do štvrťfinále, k tomu však potrebujú, aby Američania nezískali v zostávajúcich dvoch zápasoch viac ako jeden bod.

Briti nastúpia na svoj posledný zápas v A-skupine v pondelok 20. mája od 16.15 proti Francúzsku. Slováci budú hrať po dvoch dňoch voľna v utorok od 16.15 s Dánskom.

A-skupina (Košice):

Veľká Británia - Slovensko 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Góly: 18. Hammond (Richardson) - 3. Sekera (Buc, Lunter), 3. Tatar, 10. Marinčin (Krištof), 25. Čajkovský (Pánik), 30. Studenič (Krištof), 36. Sukeľ (Liška, Koch), 58. Bondra (Koch, Nagy). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Reneau – Hancock (obaja USA), Lhotský (ČR), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 7440 divákov(vypredané).

zostavy:

Veľká Británia: Bowns (17. Whistle) - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Lee, Mosey, Ehrhardt, Billingsley - Betteridge, Davies, Lake - Dowd, Hammond, Farmer - Shields, Perlini, Kirk - J. Phillips, Lachowicz, Ferrara

Slovensko: Godla - Sekera, Černák, Marinčin, Čajkovský, Koch, Fehérváry - Tatar, Hudáček, Pánik - Nagy, Krištof, Studenič - Daňo, Sukeľ, Lantoši - Lunter, Buc, Liška - Bondra.

Slovenský tím sa do nováčika elitnej kategórie pustil bez rešpektu a od úvodu sa hralo najmä pred brankárom Bownsom. Už po 7 sekundách nebezpečne strieľal Tatar, ale Bownsa neprekonal. Po chybe Slovákov v strednom pásme sa Betteridge v 2. minúte dostal do brejku, vo výbornej príležitosti mu však odskočil puk. Krátko na to vybojovali Lunter s Bucom puk pre Sekeru, ktorý otvoril skóre - 0:1. Rušný úvod zápasu podčiarkla o 24 sekúnd individuálna akcia Tatara, ktorá znamenala skóre 0:2. Bondra vo svojom prvom striedaní vybojoval presilovku, v ktorej Marinčin strelou od modrej upravil na 0:3. V 13. minúte sa v oslabení dostal do úniku Bondra, ale Bowns jeho šancu zmaril rovnako ako o tri minúty Feherváryho pokus. Godla prišiel o čisté konto v 18. minúte, keď Richardsonovu strelu vyrazil priamo pred Hammonda, ktorý využil nepozornosť protihráčov - 1:3.

Aj druhú tretinu začali Slováci veľkou šancou, Hudáček však svojou technickou parádičkou neprekvapil brankára Whistleho, ktorý v závere prvej časti vystriedal Bownsa. Ďalší gól síce nepridal v 24. minúte Buc, ale Čajkovský krátko na to namieril presne - 1:4. Hernú pohodu slovenského tímu dokumentoval individuálnou akciou v polovici zápasu Studenič (1:5) a v 36. minúte Sukeľ využil ideálny odraz puku po Liškovej strele - 1:6.

Slovenskí reprezentanti chceli fanúšikov potešiť aj v tretej tretine, snažili sa pridať ďalšie góly, no viackrát stroskotali na Whistleovi. V 46. minúte nezvýšil skóre Nagy a o štyri minúty nevyšiel blafák ani Nagyovi. Naďalej sa hralo najmä pred britským brankárom, ktorého v 58. minúte prekonal aj Bondra, keď tečoval Kochovu strelu.

tabuľka A-skupiny:

1. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13

2. Kanada 5 4 0 0 1 28:11 12

3. Nemecko 5 4 0 0 1 13:13 12

4. USA 5 3 1 0 1 24:11 11

------------------------------------

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 26:18 9

6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5

7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1

8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 5:38 0

Ohlasy

Andrej Sekera, kapitán SR: „Začali sme dobre, potom sme poľavili a začali vymýšľať. Dali sme však pár gólov a zvíťazili. Angličania hrali dobre, ale brankár Godla nás podržal a umožnil nám hrať našu hru.“

Martin Marinčin, obranca SR: „Výsledok bol 7:1, ale medzi tretinami nám tréner vyčítal niekoľko vecí. Proti silnejšiemu súperovi by sme mali problém, pretože sme robili chyby na modrých čiarach. Vyzerá to tak, že keď máme veľký náskok tak zmätkujeme, musíme na tom pracovať.“

Michal Handzuš, asistent trénera SR: „Vždy je dôležitý štart a nám sa podaril, dali sme tri góly a potom to už išlo. Vždy, keď sme sa dostali do výraznejšieho vedenia, komplikovali sme hru, začali robiť chyby a dovolili súperovi dostávať sa do šancí, ale keď sme začali hrať jednoduchšie, dokázali sme sa presadzovať a strieľať góly.“