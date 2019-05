Maďarská vláda odmietla komentovať rezignáciu rakúskeho vicekancelára

Rakúsky vicekancelár rezignoval po zverejnení informácií, že ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za politickú podporu. Nemecké médiá - denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel - zverejnili v piatok výňatky z videonahrávky, ktorá zachytáva Stracheho stretnutie so ženou tvrdiacou, že má záujem investovať veľké sumy peňazí v Rakúsku.

„Odstúpenie Stracheho považujeme za vnútornú záležitosť Rakúska, preto ho maďarská vláda nebude komentovať. Viackrát sme už jasne prezentovali, že maďarská vláda sa nezaoberá obchodnými záležitosťami, a teda ani rozhodnutiami vlastníkov médií,“ citoval spravodajský server 24.hu reakciu Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho.

Strache sa 6. mája stretol v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vtedy vyjadril nádej, že vlastenecké strany v hlasovaní posilnia a že prvýkrát v histórii bude môcť vzniknúť „vlastenecká“ európska frakcia.

Maďarský premiér vtedy zdôraznil, že on aj Strache chcú zmeny v Európe. „Ak v Rakúsku je možná spolupráca stredopravej strany s pravicou, tak by sa to mohlo stať aj Európe,“ povedal.