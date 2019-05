Farba piluliek má vplyv na to, do akej miery u vás budú účinkovať

Niet lepšieho dôkazu o sile ľudského mozgu, ako je placebo. Stačí uveriť predstave o tom, že vás malá cukrová tabletka razom zbaví bolesti hlavy, a bolesť skutočne pominie.

Mozog je mocný orgán, ktorý dokáže uplatniť placebo efekt aj pri užívaní skutočných liekov. V tomto prípade na nás však účinkuje ich farba. Na začiatok si položme otázku: Ak by sa vám na pokožke vytvorila svrbivá vyrážka a mali by ste na výber biely a červený krém proti svrbeniu, ktorým by ste ju natreli?

Ako chutí dúha?

Placebo je mocný jav, vďaka ktorému niečo, čo by nemalo zavážiť, mení celú skutočnosť. Tento psychologický efekt sa často spomína v súvislosti s „falošnými“ liekmi, no jeho značný vplyv možno pozorovať aj pri naozajstných liečivách.

Štúdia z roku 1996 hovorí, že zelené a modré pilulky u ľudí po užití častejšie pôsobia utišujúco ako pilulky iných farieb. Oproti tomu červené a oranžové dodávajú užívateľom viac energie.

Žlté pilulky podľa štúdie z roku 1970 slúžia tiež ako antidepresíva, a štúdia z roku 1982 zas tvrdí, že zelené pilulky bojujú proti úzkosti, a tie biele utišujú bolesť. Aj vy by ste svoju svrbivú vyrážku natreli radšej bielym ako červeným krémom?

Tip na lepší účinok liekov: Chcete, aby vám lieky účinkovali efektívnejšie bez ohľadu na to, aké majú sfarbenie? V prípade, že máte na výber, voľte svetlejšie odtiene a väčšie pilulky s vyrazeným názvom navrchu. Ďalšia štúdia z roku 1981 totiž tvrdí, že biely aspirín s vyrazeným názvom prinúti mozog vnímať účinky silnejšie, než ako keď užijete nevýraznú tabletku bez názvu.

Farby a ich význam

Možno aj napriek svojmu presvedčeniu každý z nás podvedome vníma farby okolo seba a ich symboliku. Stačí sa napríklad pozrieť na obchodné značky, ktoré využívajú znalosť farebného spektra na prilákanie zákazníkov.

Mozog vníma jednotlivé farby v prostredí, na základe čoho si stanovuje očakávania od udalostí a skutkov.

Napríklad žltú farbu si asociujeme s hrejivými energickými slnečnými lúčmi, a pri modrej zas myslíme na pokojnú hladinu mĺkveho jazera. Je preto pochopiteľné, že žlté antidepresíva pacientovi navodia radostné myšlienky ešte pred prehltnutím, zatiaľ čo pri modrých by to také jednoznačné rozhodne nebolo.