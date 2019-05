Zomrela slávna mačka Grumpy Cat

Jedna z najslávnejších mačiek na svete, Grumpy Cat, zomrela vo veku 7 rokov. Internetová celebrita, ktorej permanentné zamračený výraz uchvátil celý svet, zomrela v utorok v náručí svojej majiteľky.

Mačka, ktorá pôvodne dostala meno Tardar Sauce pochádzala z Arizony a zomrela po komplikáciách spojených s infekciou močových ciest.

Jej majitelia sa o smutnú správu podelili na sociálnej sieti Twitter: „Okrem toho, že bola naše dieťa a milovaný člen rodiny, Grumpy Cat pomohla miliónom ľudí po celom svete sa usmievať aj v ťažkých časoch."

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97