Švédska tínedžerka Thunbergová bude na obálke týždenníka Time

Šesťnásťročná švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá iniciovala študentské protesty na ochranu klímy, sa dostane na obálku nového vydania amerického týždenníka Time. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

„Teraz sa prihováram k celému svetu,“ Thunbergová napísala vo štvrtok na Twitteri a pridala fotku, ktorá bude na obálke časopisu Time spolu s odkazom na príslušný článok.

“Now I Am Speaking to the Whole World.”



I’m on the cover of @TIME Magazine.#FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate #ClimateStrike https://t.co/9oBQf6Sd16 pic.twitter.com/N91KYt2sz7