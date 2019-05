Arteriovenózna malformácia v mozgu: O skrytom ochorení sa mnohí dozvedia neskoro

Medzi skryté ochorenia, ktoré ohrozujú pacientov a často sú diagnostikované až príliš neskoro, patrí aj arteriovenózna malformácia (AMV). Ide o spleť abnormálne prepojených tepien a žíl. Môže sa vyvinúť kdekoľvek v tele, ale najčastejšie sa objavuje v mozgu alebo v oblasti chrbtice.

Za normálnych okolností tepny prenášajú okysličenú krv zo srdca do mozgu a žily prenášajú odkysličenú krv z mozgu späť do srdca. Pri arteriovenóznej malformácii spleť krvných ciev v mozgu obchádza normálne mozgové tkanivo a odvádza krv priamo z tepien do žíl.

Príčina AVM nie je jasná. U väčšiny diagnostikovaných pacientov ide o vrodený defekt, ale môžu sa tvoriť aj neskôr v živote. Iba zriedkavo sa AVM odovzdáva geneticky. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že túto malformáciu zdedíte vy alebo vaše deti.

Niektorí ľudia s AVM v mozgu pociťujú príznaky a symptómy, ako sú bolesti hlavy alebo záchvaty. Bežne sa tento problém diagnostikuje po skenovaní mozgu pre iný zdravotný problém alebo po mŕtvici s krvácaním do mozgu. Akonáhle sa mozgová arteriovenózna malformácia diagnostikuje, je možné ju úspešne liečiť, aby sa zabránilo komplikáciám, ako je poškodenie mozgu alebo mŕtvica. Napriek tomu sú AVM mozgu zriedkavé a postihujú menej ako 1 percento populácie.

Príznaky

Arteriovenózna malformácia v mozgu nespôsobuje žiadne príznaky, kým nedôjde k roztrhnutiu cievy, čo má za následok krvácanie do mozgu. U približne polovice všetkých prípadov je práve krvácanie do mozgu prvým príznakom. Niektorí ľudia však môžu pociťovať aj iné príznaky, medzi ktoré patria:

záchvaty (20 - 25% prípadov)

Bolesť v jednej časti hlavy kvôli zvýšenému prietoku krvi v oblasti AVM

Svalová slabosť alebo necitlivosť v jednej časti tela (15% prípadov)

U niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť závažnejšie neurologické príznaky a symptómy v závislosti od umiestnenia AVM, ako je:

Silná bolesť hlavy

Slabosť, necitlivosť alebo ochrnutie

Strata zraku

Ťažkosti s rozprávaním

Zmätenosť alebo neschopnosť porozumieť ostatným

Neschopnosť udržať rovnováhu

Na snímke arteriovenózna malformácia na bielej gáze, kde vidieť cievy a mozgové tkanivo. Foto: Hugely/Shutterstock.com

Príznaky môžu začať v akomkoľvek veku, ale zvyčajne sa objavujú vo veku 10 až 40 rokov. AVM mozgu môžu časom poškodiť mozgové tkanivo a príznaky sa objavia v období ranej dospelosti. V období stredného veku majú AVM v mozgu tendenciu zostať stabilné a je menej pravdepodobné, že spôsobia symptómy. Niektoré tehotné ženy môžu mať zhoršené príznaky v dôsledku zmien objemu krvi a krvného tlaku.

Jeden závažný typ AVM mozgu, nazývaný Galenova porucha, spôsobuje príznaky, ktoré sa objavia skoro alebo hneď po narodení. Veľké krvné cievy môžu spôsobiť, že sa v mozgu vytvorí tekutina a hlava sa začne zväčšovať. Príznaky zahŕňajú opuchnuté žily, ktoré sú viditeľné na pokožke hlavy, záchvaty a kongestívne zlyhanie srdca.

Kedy navštíviť lekára

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete akékoľvek príznaky ako sú záchvaty, bolesti hlavy alebo iné z vyššie spomenutých symptómov. Ak dôsledkom AVM dôjde ku krvácaniu do mozgu, ide o život ohrozujúci stav.

Liečba

Pri liečbe záleží na tom, o aký typ AVM ide, aké sú príznaky, umiestnenie a veľkosť. K dispozícii sú:

Lekárska terapia. Ak nie sú žiadne príznaky alebo sa malformácia nachádza v oblasti mozgu, ktorá je ťažko dostupná, pacienti sú poučení, aby sa vyhli nadmernému cvičeniu a vyhýbali sa liekom na riedenie krvi, ako je warfarín.

Operácia. Ak AVM krvácala a / alebo sa nachádza v oblasti, ktorá je ľahko dostupná, môže sa odporučiť chirurgický zákrok.

Stereotaktická rádiochirurgia. AVM, ktorá nie je príliš veľká, ale je v oblasti, ktorá je ťažko dostupná pre bežný chirurgický zákrok, môže byť liečená stereotaktickou rádiochirurgiou. V tomto postupe sa vykonáva lokálny angiogram na lokalizáciu AVM. Vysokoenergetické zdroje so zaostreným lúčom sa zamerajú na na AVM, aby tkanivo zjazvili a umožnili mu „zraziť sa“.

Intervenčná neurorádiológia / endovaskulárna neurochirurgia. Je možné liečiť časť alebo celú AVM umiestnením katétra (malej trubice) do krvných ciev a blokovaním abnormálnych ciev rôznymi materiálmi, ako sú špeciálne lepidlá a cievky.