Dievča nechalo užívateľov sociálnej siete hlasovať o svojom živote, napokon sa zabilo

Nemenované 16-ročné dievča z Malajzie spáchalo samovraždu po tom, ako nechalo svojich odoberateľov na Instagrame hlasovať, či si má zvoliť „život“ alebo „smrť“. 69% respondentov hlasovalo práve za smrť.

Ako informuje britský denník The Guardian, prípadom sa už zaoberá miestna polícia, a právny zástupca rodiny zosnulej navrhuje obviniť tých, ktorí hlasovali za „smrť“, zo zločinu napomáhania k samovražde.

Z prípadu však vyplýva hneď niekoľko otázok: Bolo by dievča stále nažive, ak by väčšina užívateľov Instagramu hlasovala za „život“? Boli to práve ich hlasy, ktoré ju donútili spáchať samovraždu?

Malajský minister mládeže a športu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sa nazdáva, že tragédia je dôkazom potrebnosti diskusie o duševnom zdraví na celonárodnej úrovni. „Úprimne som znepokojený zo stavu mentálneho zdravia mládeže. Ide o celonárodný problém, ku ktorému musíme zaujať seriózny postoj,“ povedal.