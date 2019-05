Rodina zosnulého nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve

Oprávnená osoba nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve zosnulého a robiť si z neho fotokópie. Zároveň tejto osobe nebude musieť dať zdravotná poisťovňa po smrti poistenca úplný výpis z jeho účtu. Plénum vo štvrtok neschválilo novelu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú navrhovali poslanci za Sme rodina.

Poslanci poukazovali na to, že súčasný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

„Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetľovala poslankyňa hnutia Zuzana Šebová. Týmto sú podľa jej slov pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa ,dostali' k pitevnému protokolu.

Poslanci odmietli aj novely Civilného sporového poriadku a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorými chcelo hnutie Sme rodina umožniť pacientom, prípadne pozostalým pacientov, súdiť sa bez poplatkov. Hnutie chcelo, aby boli pacienti či ich pozostalí oslobodení od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Novely mali podľa nich odstrániť existujúcu nerovnováhu medzi stupňom ochrany spotrebiteľa a stupňom ochrany osoby poškodenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako špecifickej služby, respektíve pozostalých po týchto osobách. „Na rozdiel od spotrebiteľa, zamestnanca, ktorým Civilný sporový poriadok priznáva postavenie slabšej strany sporu, spotrebitelia zdravotnej starostlivosti nemajú postavenie slabšej strany sporu, teda nepožívajú zvýšený stupeň ochrany, ak vo veci poškodenia zdravia, respektíve úmrtia, nekonali orgány činné v trestnom konaní,“ vysvetľuje Sme rodina.

Poslanci chceli tiež zaviesť príslušnosť súdov v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a tiež v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci. „Zmena miestnej príslušnosti v zmysle jej prenesenia na tri okresné súdy v sídle krajských súdov okrem potrebnej objektívnosti a zvýšenia jej záruk aj z hľadiska ,seen to be done' tiež sústredí rozhodovanie o vysoko špecifickej problematike tzv. ,medicínskych sporov' na malý počet okresných súdov, čím sa stane ich špecifickou agendou,“ objasnili poslanci. Zmena miestnej príslušnosti súdov by mala podľa Sme rodina prispieť k skvalitneniu rozhodovania.