Spevák Jiří Korn oslavuje okrúhle narodeniny

Spevák, tanečník, herec, basový gitarista a moderátor Jiří Korn oslávi 17. mája 70. narodeniny. Pražský rodák začínal so spevom v Detskom zbore Československého rozhlasu v Prahe. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole začal muzikantskú dráhu v skupine Mickey.

V roku 1967 prešiel do skupiny Rebels, s ktorou v decembri 1967 získali Cenu novinárov na I. Beatovom festivale v pražskej Lucerne. V roku 1968 vydali úspešný album Šípková Růženka, na ktorom boli známe piesne Hrnečku vař, Hloupej Honza či Perníková chaloupka. Po rozchode Rebels hral v rokoch 1970 a 1971 v kapele Shut Up Františka Ringa Čecha. Ešte v roku 1971 prešiel do skupiny Olympic Petra Jandu, s ňou nahrával LP platňu Olympic 4. Ešte ako člen Olympicu začínal aj sólovú spevácku dráhu. V roku 1971 zvíťazil na prvom ročníku súťaže mladých spevákov Intertalent v Gottwaldove (dnešný Zlín) so skladbou Yvetta, ktorá bola jeho prvým sólovým hitom.

Yvetta mu priniesla popularitu aj úspešný štart v Nemeckej demokratickej republike, v roku 1972 získal na festivale v Drážďanoch Cenu publika. V roku 1972 mu vychádza prvá sólová platňa Jiří Korn – LP 01. Východonemecká spoločnosť Amiga mu v roku 1974 vydáva platňu Jiri Korn. V roku 1976 získal Grand Prix na festivale v Paríži so skladbou Robinson. V ankete Zlatý slávik sa za rok 1977 umiestnil na treťom mieste, rok nato bol v zlatom slávikovi druhý za Karlom Gottom, za roky 1979 aj 1980 na tretej pozícii. V roku 1978 vychádza druhá sólovka Jiří Korn LP 02 a v roku 1978 vyhral festival OIRT vo fínskom Tamperre.

Bokom neostal ani film, po úspechu rozprávky Honza málem králem z roku 1977, kde hral postavu hlúpeho Honzu, si zahral vo filmoch Sólo pro starou dámu (1978)m Trhák (1980), Anděl s ďáblem v těle (1983), Anděl svádí ďábla (1988), Téměř růžový příběh (1990), Báječná show (2002) či Trampoty vodníka Jakoubka (2005) a Kvaska (2007). Chcela ho aj televízia, bol jedným z protagonistov zábavného programu Možná přijde i kouzelník.

Od 90. rokov je aj úspešným muzikálovým hercom, hral v muzikáloch Bedári, Dracula, Monte Christo, Limonádový Joe, Miss Saigon, Golem či najnovší The Addams Family. V októbri 2002 založil vokálne kvarteto 4TET, ktoré okrem neho tvoria Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník. Na svojom konte majú tri vydané albumy. V novembri 2008 vyšla 2CD +DVD kompilácia najväčších hitov z jeho sólovej dráhy od roku 1971 pod názvom Zlatá kolekce. V júni 2009 vychádza kompilačný album Muzikál a Film, v októbri 2009 potom kompilácia Jiří Korn Duety. K 65. narodeninám mu v máji 2014 Supraphon v edícii Zlatá kolekcia vydal trojkompiláciu Co mám v očích/Největší hity. Na svojom konte má dnes viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií.

V októbri 2017 sa oženil tretíkrát, vyvolenou je o 26 rokov mladšia golfistka Renáta Cieslerová. Z druhého manželstva s modelkou Kateřinou Kornovou má dve deti, syna Filipa a dcéru Kristínu.

V marci 2018 dostal Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo v odbore muzikál a v októbri 2018 cenu Majster zábavného umenia v kategórii entertainer roka, ktorú mu udelilo umelecké združenie Artes. Zároveň v októbri 2018 mal v Prahe premiéru muzikál Doktor Ox, v ktorom hrá hlavnú postavu Doktora Oxa.