Hokej: Slováci potrebujú na postup zaváhania favoritov

Slovenskí hokejisti prehrali v kľúčovom zápase s Nemeckom 2:3 a postup z A-skupiny už nemajú vo vlastných rukách. Na prienik do štvrťfinále domácich MS sa musia spoliehať na zaváhania aspoň jedného z trojice favoritov košickej vetvy Fínska, USA alebo Kanady.

Slováci majú po štyroch dueloch na konte len tri body a patrí im šieste miesto v tabuľke. V ďalších troch stretnutiach s Francúzskom, Veľkou Britániou a Dánskom môžu získať najviac ďalších deväť, čiže dokopy 12 bodov. Tie už majú na konte Nemci, k tomu lepší vzájomný zápas a tak ich Slováci v tabuľke už nemôžu predbehnúť. Za predpokladu, že favoriti skupiny Fínsko, USA a Kanada nestratia body s papierovo slabšími súpermi, Slováci sa šiestykrát za sebou nedostanú do štvrťfinále.

Teoretických šancí na postup domácej reprezentácie je ešte viacero. Dokonca aj s desiatimi či jedenástimi bodmi. Najväčšia možnosť je, ak budú bodovať naplno v zostávajúcich troch dueloch a na konte budú mať 12 bodov.

Najschodnejšie sa v tomto prípade javí prienik cez USA, s ktorými majú lepší vzájomný duel. To by však Američania, momentálne s ôsmim bodmi, nemohli v zostávajúcich troch stretnutiach nazbierať viac ako štyri body. Napríklad, ak by zdolali Dánsko, prehrali s Nemeckom a to aj po predĺžení a nájazdoch a zároveň nebodovali v derby s Kanadou. Cez Fínov a „javorové listy“ je teória postupu už dosť vzdialená realite. „Suomi“ totiž majú sedem bodov a čakajú ich dva zápasy s oustidermi skupiny Veľkou Britániou a Francúzskom a ďalšie dva s Dánskom a Nemeckom. Aj šesťbodová Kanada má k dobru štyri stretnutia, postupne s Francúzskom, Nemeckom, Dánskom a USA. Obe krajiny majú navyše v prípade rovnosti bodov so Slovenskom lepší vzájomný duel.

tabuľka A-skupiny:

1. Nemecko 4 4 0 0 0 12:5 12

2. USA 4 2 1 0 1 17:10 8

3. Fínsko 3 2 0 1 0 9:6 7

4. Kanada 3 2 0 0 1 15:8 6

------------------------------------

5. Dánsko 3 1 1 0 1 15:6 5

6. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 13:14 3

7. Francúzsko 3 0 0 1 2 6:16 1

------------------------------------

8. Veľká Británia 4 0 0 0 4 4:26 0