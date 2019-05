Andrej Sekera skóroval po vyše roku, ale "je to úplne jedno"

Prehra 2:3 nebolela o nič menej než predchádzajúca s Kanadou, spoločným menovateľom boli rozhodujúce góly v poslednej minúte. Sekera mal iba minimálnu radosť zo svojho streleckého úspechu, na ktorý čakal viac než rok.

Strela slovenského kapitána znamenala vyrovnanie stavu na 1:1, v pokračujúcej presilovke sa krátko nato presadil aj Libor Hudáček. Počiatočná radosť zo streleckých úspechov na konci zápasu vyprchala, ich góly napokon nepomohli ani k bodu. Pre Sekeru to bol prvý gól od 5. mája 2018, keď skóroval na MS proti Česku, ale „je to úplne jedno,“ konštatoval pri poznámke o ukončení čakania na gól.

Slováci chceli aj proti Nemcom nadviazať na predchádzajúce výkony. Búrlivé publikum opäť sledovalo bojovný výkon, ktorému však podľa útočníka Róberta Lantošiho niečo chýbalo: „Väčší dôraz v zakončení. Nebolo to z našej strany také, aké v predchádzajúcich zápasoch. To rozhodlo. Samozrejme, človek chce vždy vyhrať. Každý bod je dobrý, my sme body potrebovali, žiaľ, nevyšlo to.“

Smútok v tvárach slovenských hráčov bol ešte väčší než pri prehre s Kanadou 5:6. V boji o štvrťfinále im však nezostáva nič iné, iba sa sústrediť na zostávajúce tri zápasy v skupine a veriť v pomoc iných tímov. „Ťažko sa to bude hádzať za hlavu. Máme pred sebou ešte nejaké zápasy, na tie sa musíme zamerať. Netuším, čo môže táto prehra znamenať, nejdem nič predpovedať. Máme pred sebou tri zápasy, tie sa pokúsime vyhrať,“ dodal Sekera.