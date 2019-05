Nemecko v záverečných sekundách obrátilo skóre

Slovenskí hokejisti prehrali v stredajšom kľúčovom zápase na MS v Košiciach s Nemeckom 2:3. Zverenci trénera Craiga Ramsayho tak majú po štyroch dueloch na konte stále len tri body a v tabuľke A-skupiny im patrí šiesta priečka. Nemecko je s 12 bodmi na čele.

Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia Nemci, no domáci reprezentanti využili dvojnásobnú presilovku gólmi Sekeru a Hudáčka. Tesný náskok však premárnili v dvoch záverečných minútach, keď sa presadili Eisenschmid a Draisaitl. Slováci tak už nemajú postupové šance vo svojich rukách a musia sa spoliehať na zaváhania aspoň jedného z trojice Fínsko, USA a Kanada.

Slovenskí reprezentanti nastúpia najbližšie v piatok 17. mája o 16.15 h proti Francúzsku. Nemcov čakajú dva voľné dni a v sobotu sa stretnú o 16.15 h s Kanadou.

4. zápas A-skupiny:

Nemecko - Slovensko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Góly: 24. Michaelis (Eisenschmid), 59. Eisenschmid (Seidenberg, Kahun), 60. Draisaitl (Tiffels, Kahun) - 29. Sekera (Černák, Tatar), 30. Hudáček (Pánik, Tatar). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Sidorenko (Bielorus.) - Ondráček (ČR), Šišlo (Rus.), vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Holzer 10 min za nešportové správanie - Nagy 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 7440 divákov.

Nemecko: Niederberger - Holzer, M. Müller, Seider, Seidenberg, Nowak, Schopper, J. Müller - Pföderl, Hager, Ehliz - Kahun, Draisaitl, Tiffels - Plachta, Michaelis, Eisenschmid - Noebels, Fauser, Mauer

Slovensko: Čiliak - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Fehérváry, Koch, Čajkovský - Pánik, Krištof, Tatar - Studenič, Sukeľ, Nagy - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter

Čiliak si pripísal prvý zákrok už po 30 sekundách, keď ho spomedzi kruhov preveril Ehliz, no ďalšie minúty patril Slovákom. Tí držali súpera v pásme a vypracovali si zopár pološancí, no nič, čo by narobilo väčšie problémy Niederberger. Nemci sa dostali spod tlaku po zbytočnom faule Studeniča v 4. minúte, ale ani oni si v presilovke nevypracovali gólovú šancu. Úvodu zápasu tak vyznel z oboch strán opatrne a na tej slovenskej bolo cítiť nervozitu. Zverenci trénera Ramsayho potrebovali získať v kľúčovom súboji čo najviac bodov, aby si vylepšili šance na postup. Akcie boli strnulé a chýbala ľahkosť z predchádzajúcich duelov. Nič na tom nezmenila ani prvá presilovka domácich, v ktorej zaujala len strela Lantošiho spomedzi kruhov. Obraz hry sa nezmenil ani v ďalšom priebehu a tak išli tímy do kabín za bezgólového stavu.

V úvode druhého dejstva sa veci rozhýbali. Slováci ju odštartovali tlakom a vyburcovali aj divákov na tribúnach. V krátkom slede si vypracovali niekoľko dobrých šancí, najväčšiu mal Buc, jeho strelu zastavila až žŕdka. Proti Niederbergerovi nepochodili ani Tatar a Lunter. Gól však padol na druhej strane, Eisenschmid potiahol puk za bránku, prihral medzi kruhy Michaelisovi a ten z prvej prestrelil Čiliaka - 1:0. V 27. minúte pripravil Sekera dve dobré šance pre Buca a Luntera, no ani jeden proti brankárovi Nemecka neuspel. Chvíľu na to mal smolu Pánik, keď napálil len do žŕdky. Slovensko dostalo obrovskú šancu v podobe minúty a 37 sekúnd dlhej presilovky o dvoch hráčov a využilo ju najlepšie ako sa dalo. Kapitán Sekera vyrovnal už po šiestich sekundách, keď bombou spomedzi kruhov nedal Niederbergerovi šancu a na 2:1 zvýšil Hudáček, keď jeho strela prepadla brankárovi do siete. Ďalší gól mohol pridať po peknej akcii Černák, no namieril len do stredu bránky. V 34. minúte trafil Koch nešťastne do tváre Hagera, na ľade sa objavila krv a Nemci mali štvorminútovú presilovku. Domáci hráči ju prežili bez ujmy, výborne vytláčali súperov zo streleckých pozícii a nepúšťali k dorážkam. Väčšiu šancu mal len Pföderl, ten však netrafil odkrytú časť bránky. Defenzíva pracovala spoľahlivo aj v hre 5 na 5 a to sa odzrkadlilo aj na streleckej bilancii. Slováci po dvoch tretinách viedli vysokým rozdielom 28:11.

V 41. minúte vypálil Marinčin a Studenič bol blízko tretieho gólu, keď pred ním bola odkrytá bránka, no nedočiahol na puk. V 45. minúte prišla ďalšia presilovka domácich, najväčšiu šancu mal Daňo, no však zblízka neprestrelil Niederbergera. V 49. minúte sa už rozsvietilo svetlo nad nemeckou bránkou, no predčasne, Krištofova bomba skončila len na žŕdke a ešte predtým stál v bránkovisku Tatar. Slováci dominovali aj v ďalších minútach a Nemcov nepustili takmer vôbec k ničomu. Hostia za desať minút tretej tretiny nevystrelili na Čiliaka ani jediný raz. Naopak, pred Niederbergerom neustále horelo, ďalšie šance mali Lunter i Pánik, no poistka v podobe tretieho gólu nie a nie prísť. V 54. minúte Nagy zbytočne narazil na mantinel Seidera a dostal 2+10 min. Nemci roztočili v útočnom pásme kolotoč, na Čiliaka išlo niekoľko štipľavých striel, ale slovenský brankár odolal. Tlak hostí pokračoval, necelé tri minúty pred koncom odvolali brankára v snahe vyrovnať. Po nedorozumení Slovákov bol veľmi blízko Draisaitl, no v poslednej chvíli ho zblokoval jeden z obrancov. Ich snaha však nevyšla nazmar, 112 sekúnd pred koncom riadneho času vyrovnal Eisenschmid a 27 sekúnd pred sirénou rozhodol o triumfe Nemecka Draisaitl.