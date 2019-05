Video: Austrálčana považujú za mladíka s najväčším počtom telesných modifikácií na svete

Za telesné modifikácie už dávno nepovažujeme len obyčajné tetovania a pírsingy. Keďže sa tento trend čoraz viac dostáva do popredia, množstvo ľudí si denne dáva tetovať očné bielka, chirurgicky predĺžiť uši či vložiť silikón na miesta, kde by ste to nečakali.

22-ročný Ethan Bramble z Austrálie podstúpil zákroky každého druhu. Sám seba nazýva „mladík s najväčším počtom modifikácií na svete“, a okrem obrovského počtu tetovaní na celom tele má potetované aj bielka a rozpolený jazyk.

Bramble má tiež polovicu tváre pokrytú čiernym tetovaním a plastiku uší, ktoré dnes vyzerajú ako uši rozprávkového elfa. Nedávno si dal do ruky voperovať silikónových pavúkov.

Austrálčan tvrdí, že telesná modifikácia tela ho zaujímala odmalička. Keď zistil, že ju môže aplikovať sám na seba, nič mu nebránilo v tom, aby si splnil sen. Napriek sebavedomému vystupovaniu na verejnosti mladík priznáva, že niekedy ho znepokojujú cudzie pohľady.

„Trpím neznesiteľnou sociálnou úzkosťou, takže keď ste von na verejnosti a toľkí ľudia sa... vás pýtajú rôzne otázky a chcú sa s vami odfotiť, zvykne to byť veľmi vyčerpávajúce, a ak sa to deje každý deň, je to aj veľmi frustrujúce.“

Za najkomplikovanejšiu procedúru, akú kedy podstúpil, Bramble označil rozpolenie jazyka, kvôli bolesti, s akou sa musel po zákroku vyrovnať. Kým si zvykol na pohyb s novým jazykom, musel piť vodu z injekčnej striekačky.

Čo ak by sa pre rovnaké modifikácie rozhodla jeho dcéra?

Na prekvapenie mnohých je 22-ročný muž otcom dcéry, a preto je samozrejmé, že často dostáva otázku, či by podobné zákroky dovolil podstúpiť aj svojmu dieťaťu. Na to Bramble odpovedá: „Keď dovŕši 18 rokov, môže si robiť, čo sa jej zachce. Uši jej nechám prepichnúť ešte predtým, ale tým to končí.“