Fico: Na júnovú schôdzu predložíme zvýšenie rodičovského príspevku

Predseda Smeru-SD Robert Fico to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. Očakáva, že predložia aj návrh otcovskej dovolenky a v krátkom čase tiež opatrenie na odbremenenie matiek od vymáhania výživného.

Fico skonštatoval, že v minulosti boli celkom oprávnené sťažnosti, že rodičovský príspevok je nízky. Na Koaličnej rade sa podľa neho dohodlo, že zvýšenie tohto príspevku predložia na júnovú schôdzu. „Naše rozhodnutie bude zrealizované v podobe návrhu zákona, ktorý opäť budeme predkladať ako poslanci Národnej rady (NR) SR,“ priblížil. Zvýšenie by malo predstavovať 150 eur v prípade pracujúceho rodiča a v prípade nepracujúceho rodiča 50 eur. Smer-SD zvažoval ako alternatívu k tomuto návrhu úpravu materskej.

Predpokladá, že aj opatrenie, ktoré sa týka tzv. otcovskej dovolenky predloží Smer-SD na júnovú schôdzu. Na úrovni Európskej únie (EÚ) je už podľa neho toto opatrenie v podstate schválené. „Princíp európsky je taký, že by to malo ísť na plecia zamestnávateľov,“ ozrejmil Fico s tým, že ide aj o momentálnu predstavu strany. Nevylúčil však, že môže dôjsť aj k zmene, pokiaľ ide o financovanie tohto opatrenia.

Smer-SD podľa neho stále pracuje aj na opatrení, ktoré by malo odbremeniť matky od vymáhania výživného. „Ja predpokladám, že to bude veľmi rýchlo predložené do Národnej rady SR,“ uviedol.

V utorok poslanci posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o prídavku na dieťa. Tým by sa mal zaviesť 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb pre deti nastupujúce do prvého ročníka základných škôl. „Mechanizmus cez rodinné prídavky sa nám zdal najjednoduchší,“ poznamenal Fico, podľa ktorého vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet nie je veľký. „Ak vychádzame z toho, že každý rok nastupuje okolo 60.000 žiakov do prvého ročníka základnej školy a vynásobíme to 100 eurami, hovoríme o jednorazovej adresnej sume vo výške 6 miliónov eur,“ vyčíslil.

Doplnil, že sa podarilo presadiť aj zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov. Tento návrh zákona tiež poslanci posunuli do druhého čítania. „Keď sa pozerám na tie čísla, tak si myslím, že bez problémov môžeme očakávať jeho schválenie aj v druhom a treťom čítaní,“ myslí si Fico. Parlament podporil aj novelu zákona, podľa ktorej by vydanie nových dokladov po zmene priezviska po uzavretí manželstva malo byť oslobodené od správnych poplatkov. Aj táto právna norma je v druhom čítaní.