Danko: Nacionalizmus by nemal rozbíjať Európsku úniu

Nacionalizmus by nemal rozbíjať Európsku úniu (EÚ). Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) pred stretnutím opozičného hnutia Sme rodina so šéfkou Národného združenia Marine Le Penovou.

„Mali by sme EÚ reformovať, pokúsiť sa opraviť to, čo nás spája. Nemali by sme dovoliť rozbitie EÚ,“ uviedol Danko, ktorý verí, že po májových eurovoľbách bude EÚ jednotnejšia. „A že bude mať silných lídrov, ktorí budú partnermi Trumpa, Putina a budú vedieť zastupovať naše záujmy,“ doplnil Danko.

Nechce hodnotiť iných politikov, ani to, že si Sme rodina robí takúto kampaň pred eurovoľbami. Zdôrazňuje však, že národné cítenie by nemalo byť egoistické. Zároveň zdôrazňuje, že je veľký rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom.

Francúzsku političku hostí Sme rodina. Líder hnutia Boris Kollár uviedol, že ich spájajú tri hodnoty - ochrana hraníc EÚ, ochrana tradícií a ochrana práce. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár cez víkend reagoval, že je veľmi tenká hranica medzi národovectvom a nacionalizmom. „Národovec hovorí napríklad aj o ochrane tradícií. Ale nacionalista a extrémista na úkor iných. V tom je rozdiel a Le Penová to chce robiť na úkor iných,“ povedal.