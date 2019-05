Schiff: Trump by mohol vyprovokovať kongresmanov k impeachmentu

Americkí demokrati nechcú iniciovať odvolávanie prezidenta Donalda Trumpa, on sám by však mohol podnietiť takýto krok tým, že bude naďalej blokovať aktivity Kongresu zamerané na dohľad nad jeho vládou. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený demokratický kongresman.

Adam Schiff, predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby, pre televíziu ABC povedal, že tzv. impeachment by bol v demokratmi ovládanej snemovni politicky kontroverzný a republikánmi kontrolovanom Senáte by pravdepodobne neuspel.

„Ale on (Trump) by nás tam mohol dostať,“ uviedol Schiff. „Rozhodne sa zdá, že sa o to pokúša, a možno je to jeho zvrátený spôsob, ako nás ešte viac rozdeliť... myslí si, že je to pre jeho politický prospech, ale určite to nie je v prospech krajiny,“ citovala ho agentúra Reuters.

Trumpove obštrukcie, pokiaľ ide o vyšetrovania jeho vlády Kongresom, nahrávajú impeachmentu, tvrdí Schiff. „Ale viete, naša neochota je sčasti založená na tom, že už sme rozdelenou krajinou a proces impeachmentu by nás ešte viac rozdelil.“

Demokrati kritizujú republikánskeho prezidenta i jeho vládu za odmietanie spolupracovať pri najmenej šiestich samostatných kongresových vyšetrovaniach Trumpa, jeho turbulentného pôsobenia vo funkcii, jeho rodiny a jeho obchodných záujmov.

Samotní demokrati sú rozdelení v tom, ako ďaleko majú zájsť pri svojich vyšetrovaniach. Niektorí vyzývajú na začatie impeachmentu, pokým iní podporujú pokračovanie vo vyšetrovaní.

Republikáni zasa obvinili demokratov z toho, že nadbiehajú liberálnym voličom. Niektorí zo spojencov Trumpa sa domnievajú, že prípadné snahy o impeachment by mohli byť nepopulárne u voličov v čase, keď sa bude snažiť o opätovné zvolenie v roku 2020.

Schiff v nedeľu zopakoval svoj návrh, podľa ktorého by Kongres mohol udeliť pokutu 25.000 dolárov denne tým predstaviteľom Trumpovej vlády, ktorí odmietajú požiadavky, aby v rámci vyšetrovaní kongresmanov vystúpili ako svedkovia alebo im predložili dokumenty.