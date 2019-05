OĽaNO odmieta tvrdenie Kotlebu, že s ĽSNS rokovalo o potratoch

Uviedol to hovorca hnutia Matúš Bystriansky v reakcii na tvrdenie predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, že jeho strana s OĽaNO rokovala o obmedzení potratov.

„Žiadne rokovanie so stranou Mariana Kotlebu sa neuskutočnili, ani na úrovni poslaneckého klubu, ani na úrovni hnutia. Žiadame Mariana Kotlebu, aby sa čo najskôr ospravedlnil za svoje nepravdivé vyjadrenie a aby podobnými klamstvami už nezavádzal verejnosť,“ vyzvalo hnutie.

Kotleba v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že jeho strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a s OĽaNO o obmedzení potratov.