Ramsay: Ukázali sme, že môžeme hrať s každým

Craig Ramsay, tréner SR: „Ako sme očakávali, Fíni hrali rýchlo, dôrazne a naplno. Majú nádhernú prácu s hokejkami, neustále atakovali puk. Nám trvalo takmer jeden a pol tretiny, aby sme sa dostali do tempa. Myslím si, že keď sa nám to podarilo, hrali sme už veľmi dobre. Na konci druhej tretiny sme dokázali vyrovnať a v tretej sme si vytvorili naozaj dobré šance. Som na chalanov hrdý, ukázali sme, že môžeme hrať s každým.“

Erik Černák, obranca, vyhlásený za najlepšieho hráča SR: „Fíni hrali kvalitný hokej, rozumeli si na ľade. Bolo vidieť, že sú zvyknutí na väčšie klzisko. Hrali jednoducho, nevymýšľali, no na to sa my nemôžeme vyhovárať.“

Christián Jaroš, obranca SR: „Myslím si, že sme hrali dobrý hokej. Chceli sme vyhrať a hoci sa nám to nepodarilo, tak bolo v našej hre veľa pozitív, ktoré si môžeme vziať do ďalších zápasov.“

Martin Fehérváry, obranca SR: „Po dvoch zápasoch máme tri body, čo je určite lepšie ako nula, no aj dnes sme chceli vyhrať. Podali sme dobrý výkon, škoda, že sme to nedotiahli do úspešnejšieho konca.“

Marek Čiliak, brankár SR: „Zápas nevyšiel, škoda gólu za stavu 2:2. Taký je hokej, ideme ďalej. Každému gólu sa dá predísť, musíme si to rozobrať a poučiť sa do ďalších zápasov, ísť krok za krokom. Bod sme si zaslúžili, diváci nás ženú dopredu, nehráme pod stresom, ale užívame si to.“

Martin Marinčin, obranca a autor gólu SR: „Rozhodcovia nám neuznali presilovku, vtedy sme dostali gól na 2:3 a ťažko sa doháňal výsledok. Nemáme sa za čo hanbiť, Fíni hrali veľmi dobre, v minulosti by sme dostali šesť gólov. Fanúšikovia nás hnali dopredu, myslím si, že sme odohrali dobrý zápas.“

Ladislav Nagy, útočník SR: „Fíni boli na tom v prvej tretine lepšie korčuliarsky. Pri treťom góle sme prestali hrať, mysleli sme si, že bude faul, škoda takého gólu, mohli sme udrieť z presilovky. Musíme sa z toho poučiť a ideme ďalej, musíme sa pripraviť na Kanadu a najmä lepšie začať.“

Michal Krištof, útočník SR: „Myslím si, že sme hrali dobre. Viedli sme 1:0, potom sme dostali gól po hlúpom faule. Súper dal viac gólov ako my, ale nemáme sa za čo hanbiť.“

Tomáš Tatar, útočník SR: „Dostali sme tretí gól, ale myslím si, že sa predtým nezapískalo zakázané uvoľnenie. Ale netreba sa vyhovárať. Dokázali sme fanúšikom, že vieme bojovať za Slovensko. Nemáme sa za čo hanbiť, odohrali sme dva výborné zápasy proti favoritom.“