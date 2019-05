Fíni ťažili zo zohratosti, Jaroš: "Aspoň bod sme si zaslúžili"

Podľa obrancu Christiána Jaroša si zaň zaslúžili aspoň bod, po úvodnom dvojzápase ho však tešia aj získané tri body. V hre svojho tímu vnímal napriek prehre viacero pozitív.

Rovnako ako v predošlom súboji s USA, aj proti Fínom sa Slováci ujali vedenia. Hoci ich výborná kulisa košickej Steel arény hnala vpred, severania boli nad ich sily. Srdnatý výkon podporený obetavosťou na Fínov nestačil. „Fíni o sebe viac vedeli, boli zohratí výrazne lepšie než Američania,“ porovnal Jaroš prvých dvoch súperov domáceho tímu. „Zaslúžili sme si aspoň bod, škoda prehry o dva góly. Pokojne sme však mohli vyhrať my,“ konštatoval. Vo výkone slovenského tímu videl viacero pozitív, avšak aj slabšie miesta, ktoré treba vylepšiť.

Ideálne už v pondelňajšom zápase proti Kanade. „Keď strieľame, musíme byť viac dôrazní pred súperovou bránkou a snažiť sa o dorážky. Takisto musíme aj zjednodušiť hru. Ak sa dá situácia zahrať jednoducho, tak treba hrať jednoducho. Bolo tam však aj veľa dobrých vecí, na ktorých vieme stavať v ďalších zápasoch.“

Fíni majú za sebou vydarený štart do turnaja, v zápasoch s Kanadou a Slovenskom získali plný počet bodov. Ako výrazný ťahúň „Suomi“ sa ukazuje iba 18-ročný útočník Kaapo Kakko, ktorý vylepšil dvojgólový zápis proti Kanade hetrikom do siete Slovákov. „Poviem pravdu, ani som nevedel, kto je proti mne na ľade. Špeciálne som si ho nevšímal, no asi je to dobrý hráč, keď strelil už päť gólov,“ priznal Jaroš. Slovenský tím má po dvoch zápasoch na konte tri body za víťazstvo nad USA. Bral by Jaroš takúto bilanciu pred turnajom? „Jasné,“ odvetil po krátkom premýšľaní.

Najlepšie momenty zápasu