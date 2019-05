Trump upozornil Čínu, že obchodnú dohodu s USA by mala uzavrieť teraz

Prezident USA Donald Trump upozornil Čínu, že obchodnú dohodu so Spojenými štátmi by mala uzavrieť teraz, lebo ak by sa o nej malo rokovať v jeho druhom funkčnom období - po roku 2020 -, mohla by byť pre Peking "omnoho horšia".

Trump zároveň podľa agentúry AFP opäť deklaroval, že USA majú úžitok z vysokých ciel na čínske výrobky. Zopakoval tiež, že firmy sa môžu ľahko vyhnúť americkým colným poplatkom, a to tak, že spustia výrobu „v starých dobrých Štátoch. Je to veľmi jednoduché!“ Zatiaľ posledné kolo americko-čínskych rokovaní, zameraných na urovnanie tohto konfliktu, sa skončilo v piatok bez dosiahnutia prelomu. Trump prostredníctvom Twitteru zdôraznil, že jeho osobné vzťahy s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom zostávajú „veľmi pevné“ a že očakáva pokračovanie bilaterálnych rokovaní. Čína v piatok upozornila, že po rozšírení amerických ciel prijme „nutné protiopatrenia“, ktoré však zatiaľ nešpecifikovala. Okrem toho najvyšší vyjednávač Číny podľa AFP uviedol, že obe strany sa zídu opäť - v Pekingu, ale v bližšie nešpecifikovanom termíne. Varoval tiež, že Čína nebude robiť žiadne ústupky v „dôležitých záležitostiach“. Trump medzičasom nariadil začať proces rozšírenia mimoriadnych ciel aj na zvyšný dovoz z Číny, čo sa týka tovaru v približnej ročnej hodnote 300 miliárd dolárov. Americký vládny splnomocnenec pre obchodnú politiku Robert Lighthizer to oznámil v piatok po najnovšom kole americko-čínskych obchodných rokovaní, ktoré sa uskutočnilo vo Washingtone. Podľa vyhlásenia, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, však v danej záležitosti zatiaľ nebolo prijaté konečné rozhodnutie. Najnovší vývoj predstavuje ďalšie vyostrenie obchodného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou - dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Trump siahol po opatreniach proti Číne, aby ju potrestal za „predátorské taktiky“, pomocou ktorých sa podľa neho snaží zaujať miesto Spojených štátov, pokiaľ ide o technologickú vyspelosť. Zdieľať tento článok na Facebooku