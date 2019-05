Ceny potravín na Slovensku sa od vstupu do EÚ zvýšili o 37,5 %

„Za posledných 15 rokov ale u nás ceny potravín a nealkoholických nápojov nerástli plynule. Počas piatich rokov sa na medziročnej báze zaznamenal dokonca pokles cien. Rokom najvýraznejšieho nárastu cien potravín bol zase rok 2008 (rok pred vstupom SR do eurozóny), kedy sa ceny potravín medziročne zvýšili o rekordných 7 %,“ priblížila.

Od vstupu Slovenska do EÚ podľa Sadovskej najviac zdražela zelenina, najmenej si „na svoje konto pripísali“ mäsové výrobky. Zelenina za posledných 15 rokov zdražela totiž až o takmer 88 %, ovocie si pripísalo nárast cien v priemere o vyše 65 %. „Neprehliadnuteľný nárast cien ale zaznamenali aj chlieb a cereálie, a to o 67,5 %. Oleje a tuky za posledných 15 rokov zdraželi o takmer 44 %, káva, čaj a kakao o 42,5 % a ryby a morské plody o takmer 40 %. Dnes sú na pultoch v našich obchodoch ale o takmer tretinu drahšie aj mlieko, syr a vajcia. Cukor a sladkosti sú drahšie ako v čase, keď sme vstupovali do EÚ, o vyše štvrtinu. V prípade minerálok a džúsov bol vykázaný nárast cien o vyše 14 %. Najpomalší nárast zaznamenali mäsové výrobky, pretože sa v ich prípade zaznamenalo zdraženie o 11,3 %,“ spresnila.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v EÚ či eurozóne podľa analýzy rástli o niečo pomalšie ako u nás, a to o 34,6 % a 28,5 %. „Ale na druhej strane, až v prípade 16 krajín EÚ bolo zdražovanie potravín výraznejšie ako u nás. Najmarkantnejšie zvýšenie cien potravín evidovali v rámci EÚ za posledných 15 rokov v Lotyšsku (o 101,7 %), v Maďarsku (o 91,4 %) a vyše 80-percentný nárast cien potravín sa zaznamenal aj v Bulharsku. Naopak, v Írsku si dnes obyvatelia nakupujú potraviny a nealko nápoje dokonca za nižšie ceny, a to o takmer 6 % ako pred 15 rokmi. Relatívne pomalé tempo zdražovania, približne do pätiny, bolo vykázané v prípade Portugalska, Holandska a Francúzska,“ uviedla.

„Aj v rámci zoskupenia V4 sme zaznamenali najpomalší cenový nárast potravín a nealkoholických nápojov. Najrýchlejšie vzrástli ceny v prípade už spomínaného Maďarska, a to o 91,4 %. V prípade Poľska sa jednalo o nárast cien potravín a nealko nápojov o 51,2 %, v prípade Česka o 44,7 %,“ doplnila.

Zaujímavé je podľa Sadovskej aj porovnanie celkovej inflácie za jednotlivé ekonomiky EÚ. Na Slovensku ceny tovarov a služieb za posledných 15 rokov vzrástli o takmer 40 %. V EÚ ako celku vzrástli ceny tovarov a služieb o 31,6 %, v eurozóne o 27,6 %. Pomalšie tempo celkového zdražovania ale zaznamenali aj Česi (o 34,5 %) a Poliaci (o 35,5 %). Naopak, v Maďarsku ceny tovarov a služieb za posledných 15 rokov narástli o takmer 70 %.

„Najvýraznejší nárast sa v našej ekonomike zaznamenal v prípade vzdelávania, a to o 136 %. Nasledovala kategória zdravotníctvo s nárastom cien o takmer 100 %. O vyše dve tretiny sú dnes vyššie ceny aj v oblastiach hotely, kaviarne a reštaurácie, alkohol a tabak a taktiež bývanie a energie. Naopak, cenovky na nábytku či vybavení pre domácnosť sú dnes nižšie ako v čase, keď sme vstupovali do EÚ, a to asi o 8,7 %. Menej v priemere zaplatia Slováci aj za služby pôšt a telekomunikácií, a to o 2,1 %,“ dodala analytička SFD.