Francúzsko schválilo zákon o obnove parížskej Notre-Dame

V prieskume pred voľbami do Európskeho parlamentu vedie v Británii Strana brexitu

VČERA - 17:13 Zahraničné

Antieurópska Stranu brexitu Nigela Faragea by podľa prieskumu denníka Financial Times zverejneného v piatok získala v Británii najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom agentúra DPA.