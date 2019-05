Ramsay: "Od začiatku sme hrali ako tím"

Výborným výkonom zatienili hviezdy súpera a po góloch Matúša Sukeľa, Erika Černáka, Tomáša Tatara a Michala Krištofa si zaslúžene pripísali prvé tri body na šampionáte.

Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili autora prvého gólu Matúša Sukeľa, z Američanov si cenu prevzal útočník Jack Eichel.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho nastúpia už o necelých 22 hodín na druhý skupinový duel, s Fínskom sa stretnú v sobotu opäť o 20.15 h. Američania si zahrajú v nedeľu o 12.15 h s Francúzskom.

Slováci naposledy zdolali USA na majstrovstvách sveta v roku 2016, v záverečnom zápase A-skupiny v Petrohrade triumfovali 3:2 po predĺžení.

1. zápas A-skupiny:

USA - Slovensko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 13. DeBrincat (Kane, Eichel) - 5. Sukeľ (Studenič), 22. Černák (Sekera), 25. Tatar (Pánik), 56. Krištof. Rozhodovali: Gouin (Kan.), Romasko (Rus.) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7430 divákov.

USA: Schneider - Martinez, Suter, Skjei, Hanifin, Fox, Q. Hughes, - Keller, Eichel, Kreider - DeBrincat, Larkin, Gaudreau - Kane, J. Hughes, Van Riemsdyk - Ryan, Glendening, White - Vatrano

Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Lunter

Pred piatkovým večerným duelom v Košiciach prebehol otvárací ceremoniál 83. MS, niesol sa v znamení vzdania pocty hokejovým legendám i celej krajine organizátora. Počas neho sa divákom v Steel Aréne prihovoril prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút, ktorý oficiálne otvoril šampionát.

Duel odštartoval vo vysokom tempe a hra sa v úvodnej tretine prelievala zo strany na stranu. Hráči USA si vypracovali tutovku už po niekoľkých sekundách, keď sa znenazdajky dostali do prečíslenia 2 na 1. DeBrincat však po Gaudreauovej prihrávke netrafil odkrytú časť Rybárovej bránky. Zo Slovákov preveril Schneidera ako prvý Lantoši, strela spoza obrancu nenarobila brankárovi USA väčšie problémy. V 5. minúte už košická Steel Aréna jasala od radosti. Domáci zatlačili súpera pred bránku, Schneider iba zrazil Sukeľovu strelu, Studenič vydoloval puk a potiahol za bránku, prihral späť Sukeľovi a jeho strelu z prvej nezastavili už ani cloniaci obrancovia - 0:1. Strelený gól nabudil Ramsayho zverencov, v ďalšom priebehu neustále hrozili. V 9. minúte napriahol medzi kruhmi Tatar a americký brankár mal čo robiť, aby jeho delovkou skrotil. V 11. minúte však prišla prvá presilovka USA a bolo 1:1. Po sérii rýchlych prihrávok sa dostal puk medzi kruhy k DeBrincatovi a ten prestrelil Rybára. V 14. minúte mohli ísť hostia aj do vedenia, svoje umenie predviedol mladík J. Hughes, prihral pred bránku voľnému Van Riemsdykovi, jeho strelu zrazil v poslednej chvíli jeden z obrancov tesne vedľa pravej žŕdky. V 17. minúte vypálil od modrej Marinčin, Schneider zrazil puk do bránkoviska, no Studenič ho v rozhodujúcej chvíli stratil z dohľadu a tak prišiel o šancu na gól.

Slováci odštartovali druhú časť náporom, ktorý priniesol minútu a 46 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov. Už po 16 sekundách ju premenil na druhý gól Černák, ktorý si na modrej vymenil puk so Sekerom a príklepom rozvlnil sieť - 1:2. Schneider mal zakrytý výhľad a na delovku nestihol zareagovať. V dohrávanej výhode o jedného hráča prišili ešte ďalšie šance domácich hokejistov, tretí gól ale padol až po nej. Pánik poslal v 25. minúte krížnu prihrávku pred bránku na Tatara, ten si puk spracoval korčuľou a zblízka zvýšil na 3:1. Ramsayho zverenci súpera zaskočili a aj v ďalších minútach mu robili veľké problémy. Vyhrávali osobné súboje, s ľahkosťou sa dostávali cez stredné pásmo a neustále sa tlačili pred bránku na dorážky. Každá strela aj z uhla tak predstavovala veľké nebezpečenstvo. Hráči USA mali v týchto minútach problém vôbec sa dostať do útočného pásma a hviezdnych Kanea, Gaudreaua či Eichela nebolo takmer vidieť. Ukázali len dva náznaky dobrých šancí, no bez koncovky. V 32. minúte mohlo byť už 4:1, keď sa na Schneidera rútil Lantoši, no tiesnený ho neprekonal a neujali sa ani následné dorážky jeho spoluhráčov. V 36. minúte išla Krištofova strela tesne vedľa žŕdky.

Hokejisti USA sa v úvode tretej časti opreli do súpera a ten mal pri ich troch šanciach aj kus šťastia. Najprv stihol Rybár pohotovo vysunúť betón do strely DeBrincata, pri následnej tutovke Van Riemsdyka mu pomohol Černák, keďže puk „lizol“ jeho korčuľu a namiesto do prázdnej bránky išiel tesne mimo a v 45. minúte zachránila slovenských hokejistov žŕdka, do ktorej napálil puk J. Hughes. Na druhej strane sa ocitol v dobrej šanci Buc, ale zblízka minul. Američania dostali veľkú šancu na zdramatizovanie duelu sedem minút pred koncom, keď išiel na trestnú Lantoši, ale vďaka výbornému Rybárovi ju nedokázali využiť. V 56. minúte prešiel rýchlonohý Lantoši pomedzi dvojicu obrancov, no jeho nájazd zastavil lapačkou Schneider. Krátko potom sa však opäť presadila prvá lajna SR, Krištof si potiahol puk medzi kruhy a cez dvojicu cloniacich hráčov upravil na konečných 4:1. Ramsayho zverenci si v závere dokázali udržať trojgólový náskok a zaslúžene sa tešili z troch bodov.

Hlasy po zápase

Craig Ramsay, tréner SR: „Hlavný dôvod, prečo sme vyhrali bol ten, že sme hrali ako tím, vyzerali sme ako tím už od úvodu zápasu. Mali sme poriadny bekčeking, o ktorom sa rozprávame už dva roky, dobrú hru bez puku, dobrú prácu s hokejkami, prihrávky, žiadne medzery v prechode a protiútoky. Robili sme to dobre a robili sme to ako celá skupina. Všetci hráči bojovali, nepoľavili a keď niekto urobil chybu, vždy tam bol niekto iný, kto mu pomohol. Takto musí hrať tím. Stále je to však len jeden krok a čaká nás ešte dlhá cesta.“

Matúš Sukeľ, útočník vyhlásený za najlepšieho hráča SR: „Boli sme správne namotivovaní. Diváci boli úžasní, hnali nás vpred, boli náš šiesty hráč. Môžeme sa radovať, ale iba do polnoci. Potom už bude potrebné sústrediť sa na Fínov.“

Róbert Lantoši, útočník SR: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať už v prvom zápase, špeciálne proti USA. Do bodky sme plnili to, čo sme mali. Máme korčuliarsky výborne pripravení tím a vedeli sme, že to chceme využiť.“

Michal Krištof, útočník SR „Vedeli sme, čo budú hrať. Majú skvelých hráčov, hviezdy NHL. My sme si vraveli, že musíme hrať tímovo a to sme robili. Oni možno mali puk často na hokejkách, ale bolo to najmä v rohoch klziska. Výborne nás podržal 'Rybka'.“

Erik Černák, obranca SR, strelec gólu na 2:1: „Úžasný zápas. Diváci boli neskutoční, pomáhali nám po celý duel. Hrali sme to, čo sme mali hrať a preto sme vyhrali. Hrali sme našu hru, nepustili sme Američanov do veľkých šancí. Boli sme k nim natesno, nedali sme im veľa priestoru. Budeme sa tešiť do polnoci, ale zajtra je nový deň. Druhý zápas chceme zahrať rovnako ako dnešný.“

Patrik Rybár, brankár SR: „Každý sa chcel ukázať a každý chcel dokázať trénerom, že si zaslúžil nomináciu. Bola to pre nás veľká škola a som veľmi šťastný, že sme získali tri body.“

Dávid Buc, útočník: „Je to fantázia, zdolali sme Ameriku. Ak plníme to čo máme, tak sme veľmi silní. Podali sme výborný výkon.“

Andrej Sekera, kapitán SR: „Dosiahli sme to, čo sme chceli. Paťo Rybár mal niekoľko výborných zákrokov, my sme udržali americké hviezdy. Musíme hrať to, na čo máme a myslieť na to, akí sme hokejisti. Musíme zostať pokojní, zajtra nás čaká ďalší ťažký zápas.“

Ladislav Nagy, útočník SR: „Podali sme dobrý výkon. S každým sa dá hrať, ak drieme všetci na sto percent. Diváci nás hnali dopredu, boli fantastickí.“

Marko Daňo, útočník SR: „Snažili sme sa hrať od prvých sekúnd agresívne. Mali nejaký tlak, ale my sme dali góly a tímovým výkonom sme ich zdolali. Každý tam išiel s tým, že Američania budú kvalitný a budú nás tlačiť, ale spravil sme si svoju robotu a odviedli sme ju na 100 percent.“

tabuľka A-skupiny:

1. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 4:1 3

2. Fínsko 1 0 0 0 0 3:1 3

3. Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0

4. Francúzsko 0 0 0 0 0 0:0 0

------------------------------

5. Nemecko 0 0 0 0 0 0:0 0

6. Veľká Británia 0 0 0 0 0 0:0 0

7. Kanada 1 0 0 0 1 1:3 0

8. USA 1 0 0 0 1 1:4 0