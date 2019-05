Symptómy a následky nedostatku vitamínu B12 u detí

Mnohí dospelí si nechávajú robiť testy na hladiny vitamínu B12 v krvi, no často pritom zabúdajú na svoje deti, ktorým môže tento vitamín chýbať tiež, no následky pocítia až neskoršie. Podľa výskumu publikovanom v odbornom časopise The American Journal of Clinical Nutrition môžu byť problémy so základnými schopnosťami myslenia príznakom nedostatku vitamínu B12.

V štúdii sa ukázalo, že deti s nízkou hladinou vitamínu B12 mali horšie kognitívne schopnosti a ťažkosti pri interpretácii emócií ostatných ľudí. Pre deti bolo obzvlášť náročné:

udržať pozornosť

riešiť hádanky

naučiť sa slová a mená

hádať, čo si ostatní myslia

Nízke hladiny vitamínu B12 môžu zhoršiť vývoj mozgu v ranom veku. Závery pochádzajú zo štúdie 500 detí v Nepále, ktoré boli sledované od narodenia po dobu 5 rokov. Výsledky ukázali, že deti s nedostatočnými hladinami vitamínu B12 mali horšie schopnosti myslenia vo veku 5 rokov.

Podľa autorov štúdie dokázala hladina vitamína B12 ovplyvniť rôzne kognitívne funkcie, ako napríklad schopnosť interpretovať komplexné geometrické útvary a schopnosť rozpoznať emócie iných detí.

Prvá autorka štúdie Ingrid Kvestadová uviedla:

„Väčšina z nepálskych detí, ktoré sa zúčastnili štúdie, nemala výrazne nízke hladiny vitamínu B12, ale ich hladiny neboli optimálne, boli pod odporúčaniami pre najlepší možný rast a vývoj. Je to ako skrytý nedostatok vitamínov v telách týchto detí, čím sa ich bunky dôsledne snažia signalizovať hroziace nebezpečenstvo. Naša štúdia je jedným z príspevkov k pochopeniu dôsledkov nízkych hladín B12 na kognitívny vývoj malých detí. “

Podľa ďalších štúdií môžu nízke hladiny vitamínu B12 dokonca prispieť k zmenšeniu mozgu.

Medzi ľudí, ktorí môžu mať problémy so získaním dostatočného množstva vitamínu B12, patria vegetariáni, starší ľudia a pacienti s poruchami trávenia, ako je napríklad Crohnova choroba. Dobrým zdrojom vitamínu B12 sú ryby, hydina, vajcia, mliečne výrobky a obilniny obohatené o vitamín B12.