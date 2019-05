VIDEO: Ondrej Kandráč naspieval novú hokejovú hymnu

Súčasťou slávnostného otvorenia hokejových majstrovstiev sveta 2019 v piatok v Košiciach, ktoré má pod režisérskou taktovkou choreograf Ján Ďurovčík, bude aj hokejová hymna z dielne Ondreja Kandráča. Populárny spevák a hudobník má byť jednou z ústredných postáv slávnostného otvorenia - pocty legendám a krajine.

Základný odkaz tvorcov ceremoniálu prezradil pre Nový Čas Ján Ďurovčík. „Už malý chlapec túži po tom, aby nosil slovenský dres. A platí to aj o správnom fanúšikovi, ktorý ma trikolóru a v tej chvíli spieva celé Slovensko,“ uviedol pre denník autor a režisér ceremoniálu, v ktorom sa objavia aj tváre niektorých bývalých slovenských reprezentantov. „Po napriahnutí a odpálení puk letí celou našou krásnou krajinou a ukazuje úchvatné hrady, zámky, prírodu, rieky... Potom sa zastaví a zmení sa digitálnou technológiou, aby sme obecenstvu predostreli, že Slovensko je krásna a moderná krajina,“ naznačil Ďurovčík.

Počas ceremoniálu sa podľa neho fanúšikovia ľadového hokeja vrátia v čase do jeho prapočiatkov. Okrem vzniku tohto športu a jeho rozvoja sa bude spomínať na hviezdy, ktoré stvoril, najväčšie slovenské legendy. Po privítaní zúčastnených tímov zaznie skladba „Hokejová“, ktorá odkazuje na slovenský folklór, no má aj prvky skladieb populárnych na hokejových zápasoch. „Slovensko je moja vlasť, za Slovensko túžim hrať. Tam na skale vysokej, tam v doline hlbokej, srdcia bijú pre hokej,“ sú úvodné slová hymny, ktorú otextoval Vladimír Puchala, dvorný textár Kandráčovcov, ale aj generálny riaditeľ TASR.

Autor textu hitu Hej sokoly a ďalších priznal, že urobil texty na rôzne melódie a nakoniec vybrali túto záverečnú zostavu. „Chcel som, aby to nebolo len o Macejkovi a pokriku na štadiónoch, tak som na úvod siahol po troche pátosu. Ondro Kandráč začína do ticha s posolstvom 'Slovensko je moja vlasť, za Slovensko túžim hrať...' Je to na motívy uspávanky Čierne oči choďte spať, tak verím, že výkon našich hráčov nás neuspí, ale naopak,“ prezradil pre TASR Puchala, ktorého teší, že motívy jeho textu inšpirovali aj tvorcov otváracieho ceremoniálu MS. Ten sa uskutoční v piatok pred súbojom SR a USA (20.15 h).