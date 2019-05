Leteckí záchranári zasahovali pri nehode ženy, ktorú kopol kôň

Záchranársky vrtuľník z Košíc dnes predpoludním smeroval do Stropkova, odkiaľ bol hlásený úraz po kopnutí koňom. Info.sk o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Leteckí záchranári pristáli priamo v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. 20-ročná žena bola v starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci.

"Kôň ju zasiahol priamo do oblasti hlavy, pričom jej spôsobil aj poranenie sánky. So záchranármi komunikovala, na úraz si však nepamätala," uviedla Hopjaková. Pacientku následne prevzali leteckí záchranári a vrtuľníkom ju previezli do Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove.