Kamenický: Wittenbergerová bude pokračovať vo funkcii prezidentky Finančnej správy SR

Vianočný príspevok pre dôchodcov sa má zdvojnásobiť

DNES - 11:25 Ekonomické

Zvýšenie príspevku by sa v tomto roku malo dotknúť približne 1,3 milióna ľudí. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku, ktorý posunul v piatok parlament do druhého čítania.