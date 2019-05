SaS a OĽaNO posielajú zákon o neprimeraných podmienkach na Ústavný súd SR

Oznámili to na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR Radoslav Pavelka, Jana Kiššová (obaja SaS) a Eduard Heger (OĽaNO). Na podanie návrhu na ÚS SR majú opoziční poslanci podľa Kiššovej dostatok poslaneckých podpisov.

Zákon o neprimeraných podmienkach nielenže podľa Kiššovej poškodzuje spotrebiteľov, ale aj podnikateľov (obchodníkov) a je protiústavný. „Je to absurdný zákon, je to doslova výplod ekonomického nacionalizmu, ktorý by v civilizovanej Európe nemal mať dnes miesto,“ vyhlásila Kiššová. Koalícia pri presadzovaní zákona podľa nej nebrala do úvahy ani výhrady opozície, ani odbornej verejnosti, ani prezidenta SR.

Podľa Pavelku je jedným z problémov zákona povinný 50-percentný podiel slovenských potravín v letákoch, čo diskriminuje predovšetkým zahraničné spoločnosti. Ďalším významným problémom zákona, ktorý opozícia namieta v návrhu na ÚS SR, je podľa neho nemožnosť odkladu pokuty obchodnému reťazcu po vydaní prvostupňového rozhodnutia o pokute. „Veľkým problémom je aj tzv. generálna klauzula v zákone,“ podčiarkol Pavelka.

„SaS a OĽaNO jasne preukázali, že v Európskom parlamente, ale dokonca ani v tom slovenskom nepresadzujú záujmy slovenských spotrebiteľov, poľnohospodárov a potravinárov. Presadzujú dovoz zahraničných potravín a vývoz zisku zo Slovenska a výstavbu ďalších obchodov v krajine. Z vyjadrení poslancov týchto strán je zrejmé, že nehovorili so slovenskými poľnohospodármi a potravinármi, ktorí tento zákon jednoznačne privítali. Naopak, preferujú podľa vlastných slov dovoz francúzskych vín a belgických čokolád pred slovenskými výrobkami,“ reagoval na brífing SaS a OĽaNO Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami poslanci parlamentu opätovne schválili 28. marca 2019. Prelomili tak veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vrátil zákon na prerokovanie do NR SR s pripomienkami.

Zákon z dielne MPRV SR zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Návrh podľa rezortu reaguje na skúsenosti získané z aplikácie v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.

„Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe prišlo k precizovaniu aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,“ vysvetlil agrorezort. Ide podľa neho o reakciu na rozhodovanie príslušných orgánov štátnej správy o opravných prostriedkoch, mimoriadnych opravných prostriedkoch a súdov pri uložených sankciách. Vzhľadom na uplatňovanie nových typov konaní, ktoré vykazujú znaky neprimeranej podmienky, bolo tiež podľa predkladateľa nevyhnutné zapracovať nové ustanovenia, ktoré ich upravujú.

Zákon zároveň obsahuje ustanovenie o povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch aspoň 50 % slovenských výrobkov. V rámci pozmeňujúceho návrhu poslankyne za SNS Evy Antošovej sa majú tiež posunúť termíny v prechodných ustanoveniach.