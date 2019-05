Remišová: Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch by sa mal prepracovať

„Z vyjadrenia poslancov vládnej koalície je zrejmé, že zákon prejde a že chcú prelomiť veto prezidenta. My si myslíme a upozorňovali sme na to už aj v prvom čítaní, že nahrádzame jeden zlý systém za ešte horší,“ poznamenala Remišová. Podľa nej výsledkom bude, že nebudú spokojní pedagógovia, zriaďovatelia, a „hlavne to nebude slúžiť ani našim deťom, ktorým by to malo slúžiť“.

Remišová si myslí, že k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch nebolo ani poriadne pripomienkové konanie. „Napriek tomu, že ten zákon sa zásadne zmenil. Bude mať dosah na desaťtisíce učiteľov. Myslím si, že učitelia veľmi dobre vedia, keď hovoria, že tento zákon im nepomôže,“ povedala poslankyňa.

Poslanec NR SR a člen školského parlamentného výboru Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že chce podať podnet v tejto súvislosti aj na Ústavný súd. „Učiteľom boli od roku 2012 priznané kredity na celú profesijnú dĺžku ich pôsobenia. Tieto kredity sú im teraz odobraté, takže sa narúša právna istota. K tomuto už máme stanovisko Ústavného súdu z minulého podnetu, ktorý rozhodol, že je to zásah do jednotlivých práv a nemôžu byť odňaté,“ povedal Gröhling. Potvrdil, že sa bude snažiť zozbierať 30 poslaneckých podpisov, aby mohol tento podnet na súd podať.

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch má priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca, či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na sedem rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania na triednictvo či sa zvýšil príplatok za jazykovú skúšku. „Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme,“ uviedol rezort školstva.

Prezident vetoval zákon 17. apríla a navrhol, aby ho NR SR pri opätovnom prerokovaní neprijala ako celok. Prezident tvrdí, že schválený zákon nemá potrebnú kvalitu na to, aby sa stal funkčnou súčasťou vyváženého a stabilného právneho poriadku. Kiska poznamenal, že sa na neho obrátili viaceré subjekty pôsobiace v oblasti školstva a aj občania so žiadosťou o vrátenie zákona NR SR na opätovné prerokovanie.