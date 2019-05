VIDEO: Škoda Kodiaq RS v losom teste prepadla! Je horšia ako základná verzia

Škoda Kodiaq RS patrí nielen k tomu najlepšiemu, čo v súčasnosti česká automobilka v Európe ponúka, ale s cenovkou na úrovni 49 990 eur aj k tomu najdrahšiemu. Pri špeciálne odladenej konfigurácii s výkonným dvojlitrovým turbodieselom pod kapotou a pohonom všetkých štyroch kolies sú však na mieste aj určité očakávania týkajúce sa jazdných vlastností. Kodiaq RS nám už v redakcii dokázal, že si s rýchlosťou tyká a naše tvrdenie podporuje aj fakt, že ide o najrýchlejšie sedemmiestne SUV na slávnom Nürburgringu. Samozrejme, z veľkého SUV Aventador nikto nikdy nespraví, no len málokto by očakával, že ostrý Kodiaq bude mať problémy v losom teste.

Aj preto nás prekvapilo video španielskeho magazínu km77, ktorého hlavnou úlohou je skúšať jazdné vlastnosti vozidiel pri rýchlosti 77 km/h. Každé auto u nich povinne absolvuje aj losí test, teda rýchly vyhýbajúci manéver simulujúci krízovú situáciu na ceste. Táto skúška má za úlohu preveriť hlavne stabilitu a správanie podvozka testovaného vozidla. Štandardnú verziu modelu Kodiaq pritom už v km77 pred niekoľkými rokmi úspešne vyskúšali, a tak od ostrej verzie nikto horší výsledok nečakal.

Väčšina áut zvláda losí test v tejto rýchlosti s prehľadom a Španieli nezriedka posúvajú latku vyššie, aby narazili na skutočný limit. Pri modeli Kodiaq RS ale museli ísť opačným smerom. V štandardnej rýchlosti 77 km/h skúšku nezvládol a zvalil kužele vymedzujúce priestor, do ktorého by sa malo každé auto zmestiť. Vozidlo test zvládlo až po znížení príjazdovej rýchlosti na 75 km/h, vtedy sa vozidlo do vymedzeného priestoru vošlo.

Prečo Kodiaq RS v skúške prepadol? Problémom tejto verzie môže byť motor 2,0 TDI s dvojitým preplňovaním, ktorý má síce 240 koní, je ale veľmi ťažký. Výsledkom takto zaťaženého predku je výraznejšia nedotáčavosť, ktorá ovplyvňuje jazdné vlastnosti auta v zákrutách. Verzia 1,4 TSI s ľahšou prednou časťou je síce oveľa pomalšia na rovinke, no v zákrutách verziu RS očividne položí do smútku.

VIDEO ŠTANDARDNEJ VERZIE 1.4 TSI