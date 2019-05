Filmári sa v Avengers vysmiali elektrickým autám! Toto ste si v kine určite nevšimli

Minulý týždeň prišiel do slovenských kín dlho očakávaný film z dielne Marvelu, ktorému sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarí prekonať viaceré finančné rekordy. Snímok nielenže kulminuje jedenásťročnú púť komiksových hrdinov, ale zároveň predstavuje najnovší koncept z dielne nemeckej automobilky Audi s názvom e-tron GT. Auto sa vo filme predstavilo v rámci scénky, keď sa Tony Stark snažil agresívnym jazdením upútať pozornosť iného hrdinu. Táto pasáž dokonalo odzrkadľovala chlapčenský charakter Starkovej postavy, no vyžadovala si zmenu zvuku elektrického konceptu Audi e-tron GT, na ktorom vo filme jazdil.

Keby totiž vo filme ponechali pôvodné elektrické ticho vozidla, scéna by vo výsledku bola oveľa menej dramatická, a preto sa filmári rozhodli elektromobilu umelo dotvoriť zvuk spaľovacieho agregátu. K filmárskemu počinu sa vyjadrilo aj samotné Audi, ktoré túto požiadavku akceptovalo. „Tvorcovia filmu nás požiadali o zvuk pre konkrétnu scénu v novom filme Avengers. Potrebovali zvuk, ktorý by aktívne podporoval drámu scény, vrátane gagu, keď Tony Stark s autom jazdil," odpovedal hovorca Audi. "Na základe tejto požiadavky od filmárov sa odborníci v Audi rozhodli vyvinúť špeciálny digitálne generovaný zvuk pre model e-tron GT. Tento zvuk potom ďalej upravovali spolu so zvukovými odborníkmi pri postprodukcii filmu, aby sa perfektne hodil do scény."