Danko ocenil gesto SZĽH, že Slovensko bude hrať v dresoch so štátnym znakom

Zväz avizoval, že slovenskí hokejisti sa predstavia v dresoch so štátnym znakom. Fanúšikmi obľúbené logo bude na ramenách.

„Verejne ďakujem prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi za to, že odložili politiku pred týmto hokejovým sviatkom bokom. Je to naozaj skvelá správa pre Slovensko, skvelá príležitosť sa vo svete odprezentovať naším štátnym znakom,“ uviedol na margo rozhodnutia zväzu šéf parlamentu.

„Vo finále by som rád videl slovenských reprezentantov, ktorí by si zmerali sily s Ruskom,“ prezradil.

Slovenskí reprezentanti sa na majstrovstvách sveta (MS) predstavia v dresoch, v ktorých bude dominovať štátny znak Slovenskej republiky. Fanúšikmi obľúbené logo Slovenského zväzu ľadového hokeja bude na ramenách. „Po dlhých debatách, ktoré zašli až do parlamentu, sme to vyriešili tak, že budeme hrať v podobných dresoch, v akých sme hrávali v minulosti. Hráči potrebujú počas MS pokoj a určite nemajú záujem o nejaké kontroverzie. Preto sme túto tému uzavreli zvolením dresov so slovenským znakom,“ poznamenal generálny manažér SR Miroslav Šatan.